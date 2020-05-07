Стартовала кампания „Подписываем кодекс этики журналиста РМ”

В контексте Дней свободы прессы была запущена национальная кампания по продвижению Кодекса этики журналиста среди профессионалов в области СМИ и выпускников факультетов журналистики страны. В рамках кампании предлагается публично подписаться под принципами профессиональной этики всем редакциям СМИ, которые не сделали этого до сих пор, журналистам как физическим лицам, а также выпускникам факультетов и школ журналистики страны, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Совета прессы, кампания „Подписываем Кодекс этики журналиста Республики Молдова” была инициирована выпускниками международной программы обучения в области журналистского саморегулирования шведского Агентства по международному развитию и сотрудничеству (Sida) и Советом прессы Республики Молдова.

Председатель Совета прессы Виорика Захария подчеркнула, что соблюдение этики означает честность в журналистике, а честность это свобода. „Совет прессы продолжает проводить различные мероприятия и кампании, напоминающие журналистам о необходимости соблюдения этических норм, что является гарантией существования качественной журналистики. Год за годом в профессию приходят новые журналисты, для которых искушение работать в аффилированных СМИ может быть большим. Наше послание состоит в том, что только в соответствии со стандартами профессии вы можете называть себя журналистом и завоевывать уважение общественности”, - сказала Виорика Захария.

Председатель Центра журналистских расследований Корнелия Козонак заявила, что очень важно, чтобы со студенческой скамьи молодые журналисты были готовыми к тому, чтобы придя в профессию, они могли сделать правильный выбор, чтобы отклоняли компромиссы и были принципиальными.

Деканы факультетов журналистики в университетах страны поддержали кампанию по подписанию профессиональной этики, а студентам будет предложено подписать Кодекс этики журналиста при окончании факультетов. Декан Факультета журналистики и коммуникационных наук Молдавского государственного университета Джорджета Степанов отметила, что подписание Кодекса этики выпускниками факультетов журналистики - это действие, направленное на подчеркивание их профессиональной честности, а честность приобретается так же, как и любой другой навык.

Кодекс этики

Директор портала Diez.md Александр Лебедев отметил также важность публичного принятия норм журналистской этики. „Мы в # diez стараемся развивать в коллективе этические и ответственные принципы журналистики, чтобы они были отнесены не только к тем, кто занимается журналистикой, но и к читателям, которые должны быть критическими, проверять источники и распространять достоверную информацию. Потому что, имея такую базу, мы можем жить в мире с меньшим количеством лжи и большим доверием”, - сказал Александр Лебедев.

Директор телеканала ATV из Комрата Елизавета Ротарь обратилась к журналистам со всей страны и, в частности, из Гагаузской автономии, с призывом подписать и соблюдать Кодекс этики. „Очень важно быть ответственным именно перед обществом на основе принятых норм этики”, - сказала Елизавета Ротарь.

Народный адвокат Михай Которобай приветствует и поддерживает национальную кампанию по продвижению Кодекса журналистской этики среди профессионалов СМИ и выпускников факультетов журналистики страны, считая, что это необходимо и целесообразно. Омбудсмен затронул вопрос качества журналистики в отчете о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2019 году, подчеркнув, что правильное и объективное информирование лиц имеет решающее значение для реализации ими других основных прав.

Подписавшим Кодекс этики предлагается отобразить на своих электронных страницах изображение-символ, посредством которого общественность будет информирована о подписании кодекса. Изображение-символ будет передано подписантам Советом прессы по запросу в запрошенном формате. Запросы могут быть переданы по электронному адресу: consiliuldepresa@gmail.com.

Кодекс этики журналиста может быть подписан на веб – странице Совета прессы, а список подписантов – как юридических, так и физических лиц - будет обновлен секретариатом совета.