Молдавские фермеры экспортируют клубнику в Россию: стали известны цены

До сбора урожая на экспорт еще почти месяц. Фермер Илья Федорчуков из села Кунича Флорешского выращивает клубнику на открытых плантациях – сорт «Мармелад». Сейчас клубника цветет, с этого момента до сбора урожая ещё 22 дня.

- Потом мы начнём собирать урожай на экспорт. Главное, чтобы во время сбора не было стихийных бедствий, града, дождей, - рассказал Илья Федорчуков для портала nordnews.md.

Фермеру принадлежит 4 га клубники, в которые он вложил более 40 тысяч евро. В сезон его плантация дает более 25 тонн клубники или, как ее называют профессионалы, земляники садовой. В Россию ягода экспортируется по цене около 20 леев за килограмм.

Для большей конкурентоспособности фермер импортирует посадочный материал из Италии и Германии. Он отличается от местных сортов интенсивностью цвета и вкуса. Для сбора урожая ему приходится нанимать более 30 рабочих.

Первая молдавская тепличная клубника уже поступила на рынки в Бельцах по цене 70 леев за килограмм. В магазинах стоимость килограмма клубники достигает 120 леев.

Автор: Михаил Генчу