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ЕС не сможет помогать Молдове.
07.05.2020

     Экономика еврозоны, согласно представленному в Брюсселе 6 мая, весеннему экономическому прогнозу, может просесть на 7,7 процента. «Европа переживает экономический шок, какого не было со времен Великой депрессии», — заявил еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони. 

     Европейская комиссия ожидает, что объем валового внутреннего продукта в 27 странах ЕС в 2020 году уменьшится на 7,4 процента, а в 2021 году вырастет примерно на 6 процентов. При этом для разных государств эти показатели значительно разнятся: от минус 4 процентов в Польше до почти минус 10 процентов в Греции. Разными будут и темпы восстановления экономик. Это, по оценке еврокомиссара, зависит от темпов отмены карантинных ограничений, зависимости экономики от туризма и финансовых возможностей бюджета. Тем не менее, подобное неравенство является серьезной угрозой единству внутреннего рынка и еврозоне. «Мы должны справиться с этой проблемой», — подчеркнул Джентилони.

     Уровень безработицы в ЕС, как ожидается, поднимется с 6,7 процента в 2019 году до 9 процентов в 2020 году. Годом позднее, считают в Еврокомиссии, он несколько снизится, остановившись на отметке около 8 процентов. Особенно сложно будет молодым людям, которым предстоит найти свое первое рабочее место.

   Поскольку страны ЕС тратят миллиарды евро на противодействие кризису, вызванному пандемией коронавируса, в комиссии ЕС ожидают рост дефицита бюджетов. Совокупная стоимость государственного дефицита всех государств Евросоюза в 2019 году составляла около 0,6 процента ВВП. Ожидается, что в 2020 году она вырастет до 8,5 процента с последующим снижением до 3,5 процента.

     Представляя прогноз, еврокомиссар отметил его исключительно большую неопределенность. Он основывается на том, что страны Евросоюза начнут постепенно ослаблять карантинные меры в мае. Если борьба с пандемией займет более продолжительное время и потребует более серьезных вложений, это может привести к еще большему спаду экономических показателей, отметил Джентилони.

@MV


 
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