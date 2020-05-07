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Политика
Председатель "Нашей партии" считает, что парламент "попытается отозвать Домнику Маноле из Конституционного суда"
07.05.2020

"В конце мая в парламенте Молдовы будет предпринята попытка отозвать из Конституционного суда (КС) Домнику Маноле", - заявил председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый.

Как передает "ИНФОТАГ", он сообщил на брифинге в среду, что "за этим стоит президент Игорь Додон и его ближайшее окружение, пытающиеся взять под контроль КС по аналогии с Национальным центром по борьбе с коррупцией, Координационным советом по телевидению и радиовещанию и другими ведомствами".

Оппозиционер назвал КС "последним бастионом, который может и способен доказать, что в республике еще есть независимая юстиция".

По его словам, также будет предпринята попытка смещения и членов КС, назначенных по квоте бывшего правительства (Майи Санду - "И.") - Люба Шова и Николай Рошка.

Он полагает, что Додон намерен восстановить в ближайшее время на посту главы КС Владимира Цуркана, которому 23 апреля судьи КС выразили вотум недоверия.

"Здесь интрига такова. Цуркан написал в КС заявление о восстановлении в должности, но КС априори его отклонит. Тогда ходатайство о восстановлении пойдет в Апелляционную палату Кишинева. И там его восстановят. И сделают это те самые судьи, которые в 2014 г. незаконно снимали меня с выборов. Заявляю официально - не вздумайте идти на поводу у Додона. Вам придется отвечать по закону, причем в недалеком будущем", - предупредил оппозиционер.

Он также сообщил, что еще против одного судьи КС есть уголовное дело о причастности к изнасилованию.

"Уголовному делу много лет. Оно возбуждено по заявлению студентки ВУЗа. Дело прячут в МВД, несмотря на то, что оно официально закрыто. Курирует его некий полицейский Вадим Мынзэрарь. Этот персонаж причастен к фабрикации дел против меня, Майи Санду и Андрея Нэстасе во времена Влада Плахотнюка. Но на этом этапе он пригодился Додону. Ну я и его предупреждаю: не делай глупостей. У меня есть папка с информацией по поводу того, как твои подчиненные брали с людей взятки и возбуждали уголовные дела на заказ. Сядете все", - пообещал Усатый.

Подводя итог, он пояснил, что согласно плану Додона, должно смениться четверо из шести судей КС. Он обратился к главе государства с требованием отказаться от плана, который может привести в стране к "массовым протестам и устранению Додона из политики".


 
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