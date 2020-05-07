КС вынес постановление. Если досрочные парламентские выборы пройдут до 17 августа, их проведут смешанной системе

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Если выборы состоятся до 17 августа 2020 года, они будут проходить по смешанной избирательной системе. После этого срока, Молдова вернется к пропорциональной системе. Соответствующие решение сегодня принял Конституционный суд.
“Изменения фундаментальных элементов выборного законодательства может происходить лишь через год после публикации в Официальном мониторе. Это же относится и к досрочным выборам”, — огласила решение председатель КС Домника Маноле.
Запрос об интерпретации 72 статьи Конституции в октябре 2019 года подали депутаты Александр Слусарь представляющий партию “Достоинство и правда”, Сергей Литвиненко от партии “Действие и солидарность”, и Василий Боля от ПСРМ.
15 августа 2019 года в парламенте отменили смешанную систему голосования. Было провозглашено, что Молдова вскоре вернется к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам.
В 2017 году в Молдове приняли смешанную избирательную систему. За документ проголосовали в парламенте, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии. Проект предусматривал избрание 51 депутата по одномандатным избирательным округам и 50 депутатов по партийным спискам.
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