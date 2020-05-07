КС вынес постановление. Если досрочные парламентские выборы пройдут до 17 августа, их проведут смешанной системе

Если выборы состоятся до 17 августа 2020 года, они будут проходить по смешанной избирательной системе. После этого срока, Молдова вернется к пропорциональной системе. Соответствующие решение сегодня принял Конституционный суд.

“Изменения фундаментальных элементов выборного законодательства может происходить лишь через год после публикации в Официальном мониторе. Это же относится и к досрочным выборам”, — огласила решение председатель КС Домника Маноле.

Запрос об интерпретации 72 статьи Конституции в октябре 2019 года подали депутаты Александр Слусарь представляющий партию “Достоинство и правда”, Сергей Литвиненко от партии “Действие и солидарность”, и Василий Боля от ПСРМ.

15 августа 2019 года в парламенте отменили смешанную систему голосования. Было провозглашено, что Молдова вскоре вернется к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам.

В 2017 году в Молдове приняли смешанную избирательную систему. За документ проголосовали в парламенте, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии. Проект предусматривал избрание 51 депутата по одномандатным избирательным округам и 50 депутатов по партийным спискам.