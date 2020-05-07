Жидкостные, инфракрасные и электронные: сколько стоят термометры и как правильно их использовать

Термометр стал незаменимым прибором в период пандемии, ведь повышенная температура — самый распространённый симптом коронавирусной инфекции. Ртутные градусники, как самые опасные, уходят в прошлое. В реестре Агентства по лекарствам зарегистрировано почти 180 моделей жидкостных, инфракрасных и электронных термометров.

Жидкостные термометры стоят около 60 леев, а самые популярные, электронные, до 160. Дороже всего инфракрасные: от восьмисот до тысячи восьмисот. Они безконтактные, их достаточно приблизить к коже. К тому же они очень быстрые, результат становится известен за несколько секунд:

"Они очень удобные, особенно в большом коллективе, где нужно быстро измерить температуру у множества людей", - рассказывает аптекарь Марта Златан.

На протяжении дня температура человеческого тела меняется, поэтому измерять её нужно в одно и то же время:

"Если после прогулки, то только через 20-30 минут, после еды через 15 минут, а после принятия ванны через час, потому что тело нагревается и показания будут неверны".

Температура 36,6 — усреднённая, а не эталонная, и отклонения на несколько десятых градуса являются нормальными.