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Кто предложил внести спорный пункт в соглашение о российском кредите
07.05.2020

Положение 7(2) в кредитном соглашении с Россией (о возможном превращении долгов частных компаний РМ перед банками России в госдолг РМ) предложил внести министр финансов Сергей Пушкуца, считает депутат парламента от Партии действия и солидарности (PAS) Серджиу Литвиненко.

Как передает "ИНФОТАГ", он написал в социальных сетях, что об этом свидетельствуют документы, переданные Конституционным судом авторам обращений, оспоривших в КС соглашение, среди которых и сам Литвиненко.

По словам политика, решение правительства РМ "о начале переговоров с РФ по кредитному соглашению относится к 13 марта, а утверждение НБМ и министерством финансов - к 23 марта". Ссылаясь на обращение Пушкуцы к минфину РФ, депутат отмечает, что "именно в нем предложено изложение пункта 7(2) в итоговой редакции".

Литвиненко обратил внимание на то, что изначально "второй транш (200 млн. евро - "И.") предполагалось перечислить до 31 мая, но, по предложению минфина РМ, дата изменена на 31 октября". Депутат считает, что это было сделано в целях поддержки "избирательной кампании Игоря Додона" на выборах президента нынешней осенью.


 
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