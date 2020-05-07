С момента перевода дела Шора в Кагул отложено 27 заседаний

С февраля 2018 года, когда дело, обвиняемым по которому проходит экс-председатель Административного совета Banca de Economii Илан Шор, было переведено в Апелляционную палату Кахула, было назначено 27 судебных заседаний – и все они были отложены по различным причинам. Заседания откладывали и на том основании, что не была завершена финансово-бухгалтерская экспертиза, о проведении которой распорядился суд.

В ответе для Агентства IPN Апелляционная палата (АП) Кахула пояснила, что проведение экспертизы не увенчалось успехом. Судебные эксперты из Национального центра судебных экспертиз Министерства юстиции вернули материалы как недостаточные для того, чтобы сделать выводы.

АП уточняет, что рассмотрение дела находится на стадии судебного разбирательства. Заседание, которое должно было состояться 19 марта, было отложено по причине неявки защитника обвиняемого – адвоката Юлиана Балана, который сослался на состояние здоровья. При этом два недавно подключившихся к делу защитника, адвокаты Аурел Коленко и Денис Калайда, попросили время на ознакомление с материалами дела.

Следующие судебные заседания запланированы на 12 и 14 мая. Дело рассматривается составом суда, в который входят Нина Велева, Евгений Двуреченский и Виталие Мовилэ, последний из них является председателем суда.

В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за причинение государству ущерба путём обмана и злоупотребления доверием. Приговор был обжалован в апелляционной инстанции, и ответчик был освобождён из-под домашнего ареста и помещён под судебный контроль до вынесения окончательного приговора. В феврале 2018 года дело было переведено в Апелляционную палату Кахула.

В июне 2019 года, как только ДПМ уступила власть, Илан Шор исчез из публичного пространства. Правоохранительные органы возбудили в его отношении уголовное дело за незаконный выезд из страны. 15 августа 2019 года Илан Шор был лишён депутатской неприкосновенности.