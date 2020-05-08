Конституционный суд отменил соглашение о российском кредите

Магистраты Конституционного суда объявили неконституционным Соглашение о государственном финансовом кредите на сумму 200 миллионов евро между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

Более девяти часов судьи Конституционного суда заслушивали стороны. Авторы запроса о проверке данного соглашения говорили как о процессуальных нарушениях при подготовке международного договора, так и "опасности" для национальных интересов Республики Молдова, передает Unimedia.info.

Представитель правительства Василе Боля попросил об отклонении запроса депутатов оппозиции, а также об отводе судьи Николая Рошки на том основании, что он был членом PAS.

Министр юстиции Фадей Нагачевский заявил, что дискуссии по российскому кредиту, который он назвал "чисто техническим", были "проявлением дурного тона" и попыткой найти внешних врагов, чтобы скрыть провалы "внутренней политики".

"Решение Конституционного суда о приостановлении финансовой помощи, которую Республика Молдова должна была получить от Российской Федерации, - это сильный удар по миллионам молдаван, которые ожидали помощи от этих денег, - высказал свое мнение в соцсети президент Игорь Додон. - Оппозиционные партии вместе с олигархическими силами, которые оспорили в КС эту финансовую помощь, добились сегодня циничного Решения, направленного против собственных граждан в попытке оставить их без денег, не позволить государству помочь им.

Это политизированное решение напрямую бьет по бюджетным работникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, по всей экономике, и теперь ей понадобятся финансовые ресурсы для выхода из кризиса, в котором она оказалась из-за этого затянувшегося периода пандемии. Деньги, «замороженные» сегодня Конституционным судом, уже должны были поступить в бюджет, дойти до людей.

С обеспокоенностью констатируем, что судьи КС, поддержавшие сегодня отмену финансовой помощи из Российской Федерации, показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан. Мы получили ясный сигнал и доказательство того, что целью недавних изменений в этой инстанции стала политизация основополагающего государственного института и его трансформация в инструмент политической борьбы. Констатируем возможный возврат к методам, к которым КС прибегал до июня 2019 года, когда инстанция была захвачена политическими и олигархическими группировками, а те, кто сегодня оказывают свое влияние на этот институт, являются отчасти теми же, кто контролировал его тогда, - это бывшие депутаты ДПМ.

Сигнализирую также о крайне опасном прецеденте, который создал сегодня Конституционный суд, в отношении международных соглашений, которые Республика Молдова подписала или подпишет, в том числе политические соглашения. И после сегодняшнего решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков.

Те, кто сегодня инициировали эту процедуру в КС и оставили молдаван без денег, должны будут ответить перед лицом граждан. Здесь я подразумеваю политическую группировку, партии и интересы Майи Санду, Илана Шора, Андрея Нэстасе и Андриана Канду.

В этих обстоятельствах, тревожных для экономической безопасности страны, перед лицом грубого политического переворота, устроенного Конституционным судом, я заявляю, что мы сделаем всё возможное для поиска решений с целью поддержки граждан и сохранения стабильности и надлежащего функционирования государства. Вместе с Правительством и коллегами из Парламента мы скоро озвучим решения, посредством которых мы преодолеем кризис, вызванный безответственными оппозиционными политическими группировками.

Люди не должны страдать из-за интриг отдельных политиков, поэтому мы сделаем всё необходимое для того, чтобы финансовая помощь от Российской Федерации, заблокированная сегодня политизированным решением Конституционного суда, могла бы дойти до тех, кто как никогда в ней нуждается».

23 апреля был принят законопроект о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и Республикой Молдова о предоставлении государственного финансового займа в размере 200 миллионов евро. В тот же день Конституционный суд приостановил действие законопроекта, после того как судьи КС сместили его председателя Владимира Цуркана и избрали на эту должность магистрата Домнику Маноле.