Одинцов рассказал, как PAS-овцы попытались устроить дешевый трюк с приездом румынской помощи

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Общество
Подать запрос ночью, чтобы на утро кричать о не выданном разрешении.
Накануне поздно вечером, когда сотрудники примэрии уже давно отдыхали по домам, фракция подала запрос в Муниципальный Совет Кишинева, требуя предоставить ПВНС для встречи румынской помощи. Разумеется, им требовалось не разрешение, а именно отказ, по какой причине, неважно - и они сделали все, чтобы получить отказ, чтобы в который уже раз представить в образе жертвы и пострадавших, ну и заодно представить оппонентов "румынофобами".
Одинцов напомнил о том, что подобные запросы должны подаваться не менее чем за пять дней до мероприятия, а не в последнюю минуту. А все остальное и так предельно понятно...
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