8 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Одинцов рассказал, как PAS-овцы попытались устроить дешевый трюк с приездом румынской помощи
08.05.2020

Подать запрос ночью, чтобы на утро кричать о не выданном разрешении.
Муниципальный советник Александр Одинцов поведал о том, что фракция PAS попыталась извлечь политические дивиденды из приезда румынского конвоя посредством дешевой провокации в стиле Дорина Киртоакэ. Подобно тому, как экс-примар втихаря брал в аренду ПВНС аккурат в день 9-го мая, пытаясь помешать празднованию великого праздника, PAS-овуцы решили устроить схожий маневр.

Накануне поздно вечером, когда сотрудники примэрии уже давно отдыхали по домам, фракция подала запрос в Муниципальный Совет Кишинева, требуя предоставить ПВНС для встречи румынской помощи. Разумеется, им требовалось не разрешение, а именно отказ, по какой причине, неважно - и они сделали все, чтобы получить отказ, чтобы в который уже раз представить в образе жертвы и пострадавших, ну и заодно представить оппонентов "румынофобами".

Одинцов напомнил о том, что подобные запросы должны подаваться не менее чем за пять дней до мероприятия, а не в последнюю минуту. А все остальное и так предельно понятно...


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.