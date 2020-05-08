Одинцов рассказал, как PAS-овцы попытались устроить дешевый трюк с приездом румынской помощи

Подать запрос ночью, чтобы на утро кричать о не выданном разрешении.

Муниципальный советник Александр Одинцов поведал о том, что фракция PAS попыталась извлечь политические дивиденды из приезда румынского конвоя посредством дешевой провокации в стиле Дорина Киртоакэ. Подобно тому, как экс-примар втихаря брал в аренду ПВНС аккурат в день 9-го мая, пытаясь помешать празднованию великого праздника, PAS-овуцы решили устроить схожий маневр.

Накануне поздно вечером, когда сотрудники примэрии уже давно отдыхали по домам, фракция подала запрос в Муниципальный Совет Кишинева, требуя предоставить ПВНС для встречи румынской помощи. Разумеется, им требовалось не разрешение, а именно отказ, по какой причине, неважно - и они сделали все, чтобы получить отказ, чтобы в который уже раз представить в образе жертвы и пострадавших, ну и заодно представить оппонентов "румынофобами".

Одинцов напомнил о том, что подобные запросы должны подаваться не менее чем за пять дней до мероприятия, а не в последнюю минуту. А все остальное и так предельно понятно...