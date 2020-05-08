В румынской прессе истерика - прилетавший в Кишинев Ан-124 «агрессивно маневрировал над Румынией»

Когда проблемы нет, но ее надо создать. В румынской прессе, а именно на сайте adevarul.ro (правда.ро, ни больше ни меньше) появилась статья некоего Дана Султэнеску, в которой он выражал обеспокоенность тем, что прилетавший в Кишинев 19-го апреля российский Ан-124, дескать, странно вел себя в небе Румынии. Собственно, инкриминируется ему сам простой факт появления в небе Румынии, а ведь при этом самолет еще успел до Румынии залететь в небо Болгарии и Турции, исходя из чего, автор делает вывод, что РФ, дескать, ведет шпионаж, и, вообще, провоцирует всех и вся:

- Un exemplu de reacţie agresivă a Rusiei vine din modul în care se comportă faţă de statele din regiune. Recent, au trimis ajutoare umanitare în Republica Moldova (pe 19 aprilie, mai exact), dar la decolarea de pe aeroportul din Chişinău, avionul rusesc a ales să devieze zborul prin România, într-o manieră total nejustificată. O captură din https://www.flightradar24.com/ confirmă că acest zbor a survolat şi baza de la Deveselu, un gest de o ostilitate evidentă, - громыхает "разоблачениями" Султэнеску.

- Пример агрессивной реакции России - это то, как она ведет себя по отношению к странам-соседям. Они отправили гуманитарную помощь в РМ (19 апреля), но, вылетев из Кишинева, российское воздушное судно совершенно без оснований решило лететь над территорией Румынии. Маршрут судна на портале "флайтрадар24" показывает, что полет проходил над военной базой в Девеселу, что является очевидным враждебным поступком, - перевод опуса Султэнеску.

Но ладно, румынская пресса - подхватили и наши! "Разоблачения" Султэнеску тут же подхватила известне "помойки" deschide и Timpul, где вообще не следят за логикой, достоверностью и, в целом, здравым смыслом.

И никто не подсказал этим ребятам, что в силу известных причин и царящего на Украине безумия российским самолетам просто закрыт пролет через воздушное пространство Украины. И потому они вынуждены летать по альтернативным маршрутам, то есть однозначно через Румынию.

Вспомните историю с Рогозиным в 2017-м году, когда именно румыны не пустили его летевший в Кишинев самолет через свою территорию, уже после того, как его пропустили и Польша, и Словакия, и Венгрия. Стал бы он лететь через Румынию, будь у него выбор? То-то оно.

В общем, градус русофобии в Румынии падать не собирается...

Автор: Дан Дудка