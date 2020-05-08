День позора

7 мая в финале девятичасового заседания Конституционный суд объявил неконституционным соглашение о государственном финансовом займе на сумму 200 миллионов евро между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Главных аргументов было два - процессуальные нарушения при подготовке документа и его якобы «опасность» для национальных интересов.

Напомним, 23 апреля законопроект о ратификации соглашения был принят парламентом, но после обращения члена депутатской группы «Pro Moldova» Серджиу Сырбу Конституционный суд приостановил действие документа до рассмотрения дела по существу. Ряд положений закона были оспорены также депутатами Платформы «Достоинство и правда» и Партии действия и солидарности.

«Не умерли без миллиарда – не умрем и без 200 миллионов»

Позицию правительства в КС представлял депутат-социалист, глава юридической комиссии парламента, Василе Боля. Он просил отклонить запрос депутатов правой оппозиции, а также потребовал отвода судьи Николая Рошки на том основании, что тот нарушил кодекс Конституционной юрисдикции, обнародовав в ходе заседания свою позицию по вопросу российского кредита.

Позиция эта была сформулирована крайне цинично и нагло. Рошка заявил: «Мы не умерли после кражи миллиарда, и без этих 200 миллионов евро не умрем».

Это так. Рошка, Маноле, Шова – они точно не умрут.

А судьи кто?

Главные противники получения российского кредита в КС хорошо известны – на них клейма ставить негде.

Новый председатель суда Домника Маноле – судья с 27-летним стажем и сильно подмоченной репутацией. По ее вине Молдова проиграла как минимум два суда в ЕСПЧ, что обошлось бюджету в 50 тысяч евро, и с Маноле эти деньги взысканы не были. В ЕСПЧ рассматривается также дело о закрытии в 2012 году телеканала NIT в пользу медиа-холдинга Влада Плахотнюка, которому были переданы вещательные частоты. Его также рассматривала Маноле.

В 2014 году, будучи председателем судейской коллегии АП Кишинева, Маноле отклонила иск кишиневской мэрии в пользу строительной компании, которая по дешевке получила участок по периметру зданий посольства Франции и возвела на нем несколько многоэтажек. Это вызвало дипломатический скандал, посольство было вынуждено переехать и объявить о прекращении предоставления консульских услуг.

В 2016 году Маноле аннулировала решение ЦИК об отказе инициативной группе DA в проведении референдума об изменении Конституции. Судью исключили из судебной системы, но на парламентских выборах эта «жертва режима» попала в избирательные списки блока ACUM и в июне 2019 года была назначена судьей КС - причем с весьма низкими баллами и будучи исключенной из конкурса правительством и ВСМ. Маноле очень скоро опростоволосилась: нарушив тайну совещаний, рассказала о том, как проголосовала на выборах председателя КС.

Можно подумать, что в основе скандальных решений судьи, принятых ею за годы карьеры, лежат глупость и некомпетентность. Но это вряд ли. Домника Маноле хорошо знает, что делает. Судья - владелец автопарка из 11 машин стоимостью в 600 тысяч лей, которые она сдавала в аренду таксопарку. Участок стоимостью более 40 тысяч лей, квартира за миллион, прочая недвижимость, доля в трех компаниях… Только скромность помешала Маноле при заполнении деклараций о доходах и имуществе припомнить все свое добро. Она еще и получает зарплату в 28 тысяч лей, пенсию в 21 тысячу лей!

Разумеется, Маноле не волнует, на что мы будем жить после провала соглашения о российском кредите. Судьи КС Люба Шова, Николай Рошка, Сергей Цуркан тоже не бедствуют и вопрос доходов госбюджета их не волнует. Рошка, к примеру, был членом экспертного совета национальной комиссии по ценным бумагам, членом комиссии по лицензированию нотариальной деятельности, членом комиссии по лицензированию профессии адвоката – все это очень хлебные должности.

Депутат-социалист Василе Боля обратился в ВСМ с требованием лишить мандатов Маноле, Рошку и Шову, проведя дисциплинарное расследование в отношении судей, нарушивших клятву, допустивших вмешательство в работу суда при выборах председателя КС. Напомним, что именно по требованию Рошки и Шовы, по принципу «сам дурак», был выдвинут вотум недоверия главе КС Владимиру Цуркану: он был отправлен в отставку за то, что говорил по телефону с президентом.

Знамя суверенитета вынули из нафталина

Главный довод противников российского кредита – нарушение суверенитета Молдовы. Вспомнили даже про «российскую оккупацию». Эти аргументы буквально вытащили из нафталина, где их вяло жрала моль: в последний раз знаменами «суверенитета» и «российской оккупации» потрясал Мирча Снегур, когда посылал войска в Бендеры.

«На заседании КС в своей речи Сырбу с дрожью в голосе и чуть ли не со слезами на глазах глаголет о том, что соглашение о кредите между Россией и Молдовой ущемляет суверенитет РМ и в этом смысле нарушает Конституцию, - иронизирует Александр Муравский, экс-министр экономики. - По этой логике страна не должна заключать никаких международных договоров и не должна вступать ни в какие международные организации. Ведь любой договор предполагает существование компромиссов, когда нужно поступаться частью своего суверенитета. На этом строится вся система международных отношений. И договоры заключаются исходя из целесообразности, которая есть категория политическая, а не юридическая. Решения политического характера принимают правительство и парламент, которые и несут политическую ответственность перед избирателями».

Теперь можно отменить соглашение об ассоциации с ЕС?

А почему нет? Муравский полагает, что желание идти по пути иллюзорной защиты суверенитета приведет нас к тому, что придется ставить вопрос «о конституционности соглашения об ассоциации РМ с ЕС, всех меморандумов РМ с МВФ и ВБ, членства в Совете Европы и обязательств исполнять решения ЕСПЧ и т.д. и т.п., в которых постоянно и сильно затрагиваются вопросы ограничения суверенитета Республики Молдова».

О том же говорит и глава государства. По мнению Додона, КС создал крайне опасный прецедент в плане международных соглашений, которые РМ подписала или подпишет, в том числе политических: «После сегодняшнего решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков».

Когда плачут судьи

Министр юстиции Фадей Нагачевский считает, что дискуссии по российскому кредиту, который он назвал чисто техническим, были «проявлением дурного тона» и попыткой найти внешних врагов, чтобы скрыть провалы внутренней политики. Но все, пожалуй, намного глубже.

Игорь Додон открыто сказал, что судьи КС «показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан»: «Мы получили ясный сигнал и доказательство того, что целью недавних изменений в этой инстанции стала политизация основополагающего государственного института и его трансформация в инструмент политической борьбы. Констатируем возможный возврат к методам, к которым КС прибегал до июня 2019 года, когда инстанция была захвачена политическими и олигархическими группировками, а те, кто сегодня оказывают свое влияние на этот институт, являются отчасти теми же, кто контролировал его тогда, - это бывшие депутаты ДПМ».

«Те, кто сегодня инициировали эту процедуру в КС и оставили молдаван без денег, должны будут ответить перед лицом граждан, - заявил Додон. - Здесь я подразумеваю политическую группировку, партии и интересы Майи Санду, Илана Шора, Андрея Нэстасе и Андриана Канду».

Да, судьи КС работают на партии, и это парадоксально, потому что вроде как судебая система у нас «очищается». Андрей Нэстасе, продвинувший в должность Домнику Маноле, публично признает, что дает ей указания. Сама Маноле проходит по уголовному делу, в котором обвиняется принятии решения в пользу Нэстасе. И вот уже ее выгоняют из судебной системы. Именно тогда она предстает перед всеми «плачущим судьей».

О чем плачут судьи? Они оплакивают провалы своих политических комбинаций боясь, что им урежут пайку. Бедностью народной слезы из них не вышибешь.

Такой у нас КС - никакой независимости суда нет и не было. Судья Николае Рошка, для которого миллиард не деньги, в 2016 году стал членом национального постоянного бюро партии «Действие и солидарность», на парламентских выборах был кандидатом по списку ACUM. Судьи кормятся с рук политиков. Для Молдовы это - нормально.

Деньги – пахнут

Напомним, что Майя Санду в последнее время неоднократно говорила о готовности объединиться с демократами против социалистов. Похоже, этот альянс начинает обретать свои контуры. Антироссийская риторика – то, что объединит новых-старых партнеров. Война против российского кредита, к сожалению, только начало.

21 апреля совет директоров МВФ одобрил предоставление Молдове кредита в 235 миллионов долларов сроком на 20 лет для бюджетной поддержки, и это ни у кого не вызвало возражений. Про суверенитет никто не вспомнил. Но именно российские деньги ввергнут страну в кабалу, говорят нам. Так давайте сравним условия предоставления кредита из России с условиями предоставления западных кредитов!

Чем же так пахнут для правых деньги России? Может, они пахнут немилостью западных покровителей, развязавших против России войну санкций? Известный аналитик Владимир Сокор считает, что с политической точки зрения получение российского займа соответствует доктрине сбалансированной политики между Западом и Россией: он «начнет уравновешивать полную зависимость Молдовы от западного финансирования». Быть может, именно это и не устраивает?

Это больше, чем преступление: это ошибка

Сокор, которого не назовешь симпатизантом Москвы, считает «неоспоримым фактом то, что Молдова не будет развиваться без достойных дорог, а российский кредит был единственной возможностью для этой цели».

«Не Партия социалистов Додона лишила Молдову финансирования ЕС, - говорит аналитик. - Это сделал бывший правитель Владимир Плахотнюк и завещал эту ситуацию правительствам-преемникам. Правительство блока ACUM могло бы восстановить финансирование ЕС и даже быстро возобновить кредитную программу МВФ, но упустило этот шанс, когда оно потеряло власть - ненужная и вполне предотвратимая ошибка».

«Сильный удар по миллионам молдаван»

Пандемия «сместила акценты Молдовы с финансирования развития на финансирование выживания», резюмирует Сокор, и «российский кредит стал бы ценным источником финансирования». Но судьям КС от этого нет никакой прибыли.

Нет ничего, что может помешать благосостоянию судьи, кроме его отставки. У Домники Маноле и ее коллег все будет хорошо при любом раскладе. Но что будет с нами?

«Решение КС о приостановлении финансовой помощи - сильный удар по миллионам молдаван, которые ожидали этих денег, - с горечью написал президент Игорь Додон в социальной сети. - Оппозиционные партии вместе с олигархическими силами… добились циничного решения, направленного против собственных граждан в попытке оставить их без денег, не позволить государству помочь им. Это политизированное решение напрямую бьет по бюджетникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, всей экономике, и теперь ей понадобятся финансовые ресурсы для выхода из кризиса… Деньги, замороженные КС, уже должны были поступить в бюджет, дойти до людей».

Молдову ожидает самый большой бюджетный дефицит в ее истории, считает экономический аналитик Вячеслав Ионицэ. По его словам, дыра в 19 миллиардов лей может быть покрыта только за счет грантов, внутренних и внешних займов. Российский кредит был одним из решений, но это решение отвергли.

Что дальше?

«В этих обстоятельствах, тревожных для экономической безопасности страны, перед лицом грубого политического переворота, устроенного Конституционным судом, я заявляю, что мы сделаем всё возможное для поиска решений с целью поддержки граждан и сохранения стабильности и надлежащего функционирования государства, - говорит президент Игорь Додон. - Вместе с правительством и коллегами из парламента мы скоро озвучим решения, посредством которых преодолеем кризис, вызванный безответственными оппозиционными политическими группировками. Люди не должны страдать из-за интриг отдельных политиков, поэтому мы сделаем всё необходимое для того, чтобы финансовая помощь от Российской Федерации, заблокированная политизированным решением КС, могла бы дойти до тех, кто как никогда в ней нуждается».

Михаил БОРОДИНСКИЙ