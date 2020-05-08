Владимир Воронин: Рейтинг Игоря Додона создан искусственно

Президент страны Игорь Додон является конъюнктурным человеком и находится там, где „тепло и хорошо”. Более того, это человек интересов, и сегодня его интересы связаны с будущими президентскими выборами. Об этом заявил лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8, передает IPN.

На вопрос, является ли Игорь Додон человеком Москвы, председатель ПКРМ говорит, что все зависит от того, какие у него интересы, а если личные интересы связаны с Москвой, то его можно назвать человеком Москвы.

„Если интерес больше в Москве, то это будет Москва, завтра будет Киев, послезавтра Бухарест и так далее. Там, где его интерес, там будет и он. Сегодня интерес здесь, вокруг предстоящих президентских выборов, но он думает о внешней поддержке”, - заявил Владимир Воронин.

Несмотря на то, что в общественном пространстве между Игорем Додоном и бывшим лидером ДПМ Владом Плахотнюком было много недоразумений, Владимир Воронин говорит, что на самом деле на президента влияет бывший лидер демократов.

„Он всю жизнь не был самостоятельным, все время находился под влиянием обстоятельств. На него повлиял Плахотнюк. Он водил его за уздечку и до сих пор водит. И теперь он влияет на него. У них остались интересы, если один проронит какое-то слово, то оно может повлиять и на другого очень сильно”,- отметил экс-президент Республики Молдова.

Председатель ПКРМ высказался и по поводу доверия населения к президенту Игорю Додону. Таким образом, Владимир Воронин считает, что эта популярность создается искусственно, а реальный рейтинг падает, потому что нет результатов: „Люди не видят ничего положительного за все эти годы. Они ничего не видели от тех, кто был до Додона, и ничего не видят и все эти годы”.