Румынский евродепутат: Граждане должны чувствовать поддержку в этот трудный момент

Румынский докладчик в Европейском Парламенте Республики Молдова Драгош Тудораке говорит, что не будет комментировать решение властей Республики Молдова приветствовать гуманитарную помощь, оказываемую Румынией в другом районе города, кроме традиционного, то есть на площади Великого Национального Собрания. По мнению румынского представителя, важно то, что эта помощь оказалась в Молдове, отмечает IPN.

„Не хотелось бы комментировать мотивацию молдавских властей. Важным сегодня является то, чтобы все понимали, что это является нормальным жестом, что братские отношения, которые выходят за рамки соседства, наиболее остро чувствуются в трудные времена. Правительство, которое отказало в этом жесте, которого Республика Молдова и власти делали каждый раз, когда Молдова получала поддержку со стороны Румынии, ответит перед молдавским обществом и избирателями, когда придет время”, - заявил Драгош Тудораке в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

Евродепутат уточняет, что важным является содержание оказанной поддержки, прибывшей в Республику Молдова и что граждане должны чувствовать европейскую поддержку в это трудное время.

Несмотря на то, что многие страны приостановили экспорт лекарств, Румыния продолжила экспортировать лекарства в Республику Молдова, что, по мнению румынского представителя, является жестом солидарности, характерной для всего европейского континента.

„Все сталкиваются с этой пандемией в равной степени, я бы сказал, даже если ресурсы, которых имеет каждая европейская страна, различны. Но в этом кризисе уникально именно его симметрия, мы одинаково болеем. Люди страдают одинаково независимо от того, где и как они живут, а солидарность, которая проявляется в этот момент на европейском уровне, также является определяющей для того, что характеризует этот континент, его ценности - солидарность, братство, соседство”, - уточнил Драгош Тудораке.

Бывший посол Республики Молдова в Эстонии Виктор Гузун утверждает, что помощь, оказываемая румынскими властями, является нормальным жестом и не поддерживает политизацию этой темы. „Это нормальный жест. Меня очень огорчили эти политические дискуссии, которые произошли вокруг этого очень хорошего события. Я всегда говорил о том, что мы пытаемся увидеть через политическую призму подавляющее большинство вещей, и на самом деле это огромная медвежья услуга для любого благородного дела. Мне здесь нечего добавить. Нам не нужно политизировать хорошие мероприятия, такой великолепный день и братскую помощь, как сказал г-н Тудораке”.

В четверг Республика Молдова получила от Румынии гуманитарную помощь, которая состоит из лекарств, необходимых для пациентов, госпитализированных сейчас в больницах Молдовы. Это 1200 коробок с Platinium, 1600 коробок с Kaletra, 500 тысяч масок ffp2, 25 тысяч защитных комбинезонов, пять тысяч очков, пять тысяч козырьков, 40 тысяч литров санитарного спирта и 25 тысяч литров биоцида.