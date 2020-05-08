Системная ошибка Игоря Додона

Конституционный суд (КС) Республики Молдова приостановил решение парламента о ратификации соглашения с Россией по кредиту в 200 млн евро. Этому предшествовали дебаты в парламенте, а затем произошел внезапный переворот в КС. Судьи сменили председателя: вместо выдвиженца Партии социалистов (ПСРМ) Владимира Цуркана КС возглавила близкая правым партиям Доминика Маноле. Игорь Додон попал в крайне неприятную ситуацию. Деньги у Москвы он просил и получил. Деньги Молдавии нужны. И без того слабую молдавскую экономику коронавирус просто подкосил. Запасы у государства и населения на исходе. А тут такой афронт.

Глава государства стал жертвой своих же политических игр. В июне 2019 года Россия и США совместными усилиями вынудили бежать из страны олигарха Влада Плахотнюка. Это событие вошло в историю Молдавии как «революция послов». В течение семи лет Плахотнюк пытался выстроить авторитарный режим и погорел. Ему на смену пришла временная коалиция ПСРМ и блока правых партий ACUM. Перед новой властью стояло всего две задачи: провести деолигархизацию (то есть очистить госструктуры от ставленников Владимира Плахотнюка) и назначить дату досрочных парламентских выборов.

Дело в том, что выборы 24 февраля 2019 года проходили в условиях фактического захвата государства группировкой Плахотнюка и его карманной Демократической партией (ДПМ). Он разными методами сумел провести в парламент 40 человек (из 101). После того как некогда грозного олигарха сдуло с политической сцены Молдовы ветрами перемен, пребывание этих депутатов в стенах парламента стало неуместным. Тем более что почти к каждому есть вопросы относительно меры ответственности по участию в делах своего патрона.

Однако Додон и социалисты сделали все возможное, чтобы ДПМ избежала наказания. Затем они избавились от правых партий в коалиции и попутно сняли вопрос о досрочных выборах, конечно же «во имя сохранения стабильности». На деле – для сохранения себя во власти. Досрочные выборы могли дать непредсказуемый результат и помешать Игорю Додону во второй раз избраться президентом (голосование запланировано на осень).

Второй президентский срок – заветная мечта Игоря Николаевича. И ради нее он готов на любые уступки и компромиссы. И вот он отказался от деолигархизации. 16 марта (в самый разгар эпидемии) заключил союз с Демократической партией – той самой, которая служила Плахотнюку и причастна к тому, что тот делал в последние годы.

Такая «сделка с дьяволом» – системная ошибка Игоря Додона. Нынешний глава Конституционного суда Доминика Маноле служила прежнему режиму, по сути, юридически оформляя все то, что Плахотнюку было необходимо. В частности, в 2012 году был закрыт оппозиционный телеканал NIT (дело рассматривается в Европейском суде по правам человека). Было принято благоприятное решение по делу о строительстве высотного дома, который возвели в двух метрах от посольства Франции. Международный скандал не помог. Дипломаты вынуждены были подыскивать себе другое здание.

Тут бы Додону и власть употребить. Плахотнюка нет. Опасаться, как раньше, некого. Молдавия – парламентская республика. Для того чтобы привести в чувство зарвавшийся КС, есть все возможности: парламентское большинство, полномочия президента, прокуратура. Тем более что в стране крепнет мнение, что Конституционный суд превращен в зависимое от политиков учреждение. Последнего уважаемого судью – Дмитрия Пулбере – с поста председателя КС правящая тогда группировка сняла осенью 2011 года за то, что он требовал соблюдения Конституции.

С тех пор КС считался безропотным исполнителем указаний Плахотнюка. В июне прошлого года суд просто потерял лицо, когда в угоду олигарху признал решения новой коалиции (ПСРМ – правые) незаконными. А потом, уже после провала путча, признал незаконными все собственные решения.

Время идет, а президентская администрация до сих пор находится в ступоре. Похоже на то, что история с Конституционным судом – только первая часть пьесы. А вторая – переформатирование коалиции и исключение из нее Партии социалистов. В таком случае правящим станет блок правых партий в союзе с частью ДПМ и разным депутатским охвостьем. При таком раскладе шансы на переизбрание Додона осложнятся, а перспектива общей нормализации ситуации в Молдавии снова отдалится на неопределенное время.