«В политической схватке на повышение ставок речь не идет о том, как дальше будет развиваться Молдова»

Перебежчиков из ДПМ в Pro Moldova будет больше, считает лидер парламентской группировки Андриан Канду. «В Молдове много профессионалов, которые не могут принять союз с социалистами и все, что последовало после этого брака, - сказал на пресс-конференции Канду, добавив, что «Молдова - полна сюрпризов, и никто не может предсказать, что будет».

Как будет развиваться союз ДПМ и ПСРМ, чем руководствуются политики из Pro Moldova? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал политический аналитик Игорь Боцан.

Естественный союз ПСРМ и ДПМ

- Обе партии, и ДПМ, и ПСРМ, в последние пять лет говорили, что выступают за промолдавский курс. Сначала об этом говорил Владимир Плахотнюк, а в 2017-м об этом заявил Игорь Додон.

«Молдова должна иметь свой путь», - говорил Плахотнюк, называя его «четвертым». Игорь Додон по-своему говорил о политической канве между Западом и Востоком.

Более того, между двумя партиями было негласное сотрудничество. Это подтвердил Канду, приближенный к Плахотнюку. Он публично заявил: Додон должен понимать, что ДПМ была залогом его успеха на президентских выборах.

Проще говоря, то, о чем все догадывались, было произнесено вслух: именно демократы помогли Игорю Николаевичу стать президентом.

В июне 2019 года неформальный лидер социалистов, глава государства, позволял себе как частное лицо заходить в офис «координатора». Это дает нам право делать выводы, кто был ведущим, а кто – ведомым. Ну, а потом произошло то, что произошло, и Плахотнюк уехал из страны.

По моим убеждениям, союз между ДПМ и ПСРМ – естественный союз, основанный на идеологической близости, совпадении видения Молдовы как звена между Западом и Востоком, а также на других соглашениях, которые не озвучивались для широкой публики. Все в целом создавало атмосферу, когда демократы и социалисты подходили друг другу больше всех как партнеры в правящей коалиции.

Ситуация станет критической, если…

- То, что случилось позже, объявление об обособлении группировки Pro Moldova, я оцениваю как реакцию политиков, приближенных к Плахотнюку - Канду, Чеботаря, Сырбу и других. Это было ожидаемо - группа давно держалась особняком.

Группе удалось сделать больше, чем ожидалось - перетянуть на свою сторону семь-восемь членов фракции демократов. И если предполагать, что этот тренд продолжится, то ситуация станет критически важной для ПСРМ как партнера ДПМ. Такой же критически важной она будет и для демократов.

Главный вопрос в том, сможет ли ДПМ удержать до президентских выборов достаточное количество депутатов, чтобы быть полезной для социалистов.

Потеря статуса элиты - тяжелая потеря для некоторых членов ДПМ

- Помимо идеологической стороны, я полагаю, суть этой ситуации в том, что на протяжении десяти лет большинство депутатов и часть членов ДПМ были элитой и находились на элитных должностях. Это серьезный срок. Они обросли бизнесом, связями, успели пристроить своих близких, знакомых в государственные институты. Все это серьезный актив, и его потеря для ДПМ – большая и невосполнимая.

Поэтому, я полагаю, в ДПМ сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы убедить остаться тех, кто ослаб в своей идее и склоняется к переходу в группировку Pro Moldova.

Оказалось, что есть люди, которые находятся на грани перехода. Группировка Канду, постплахотнюковская и внутридемократическая группа, была важна в ДПМ.

Учитывая то, что социалисты стали все больше подчеркивать роль России и скептически оценивать роль ЕС, что они выражают свое недовольство тем, что ЕС ставит свои условия оказания Молдове финансовой и другой помощи, бывшие члены ДПМ проявляют своего рода «принципиальность». Они заявляют о своем переходе от ДПМ Дьякова и Филипа к осколку демократов, группировке Pro Moldova, которая занимает очень осторожную позицию по отношению к России.

Понятно, что люди, которые в период правления ДПМ обзавелись бизнесом и связями, сейчас чувствуют угрозу своим позициям в тех экономических отраслях, где они чувствовали себя свободными. Отсюда их несогласие с выбором ДПМ. Своими действиями они хотят дать понять, что являются значимыми фигурами, без которых эта власть не сможет принимать решения.

Как политические перебежчики повышают ставки

- Ситуация, когда Pro Moldova ждет новых перебежчиков, а ДПМ удерживает депутатов во фракции, может привести к повышению ставок. Это понятно и знакомо.

Эта ситуация приближается к опасной черте – когда станет сложно принимать решения в парламенте.

Социалистам важно, чтобы ситуация не вышла из-под контроля до президентских выборов. После будет другая ситуация. Но об этом не сейчас.

Прозорливы те, кто играет на повышение ставок в этой политической схватке. В ней присутствует политическая элита, которая вжилась в свою роль, научилась отстаивать свои права, бонусы и свой статус.

Поэтому я совершенно уверен, что речь идет не о каких-то принципиальных идеях, не о том, как далее будет развиваться Республика Молдова. Полагаю, что сейчас всех заботит свой статус более, нежели все остальное.

Почему демократам важно остаться частью коалиции большинства

- Демократы во главе с Павлом Филипом прекрасно осознают насколько важно оставаться частью коалиции большинства.

Павлу Филипу в этой ситуации некомфортно. Он дорожит своей репутацией проевропейского и до некоторой степени прорумынского политика. Запомнилось, как он подчеркивал свою румынскую идентичность. Естественно, ему сложно в условиях, когда социалисты подчеркивают, что Россия - главный партнер и оплот Молдовы, готовый без условий помогать стране. В такой ситуации Филипу необходимо подчеркивать независимость Демократической партии, и есть моменты, которые необходимо решать по-другому. Ему трудно сейчас себя переделать. И Филип, как лидер ДПМ, понимает, что некоторым членам и приближенным к ДПМ необходимо получить гарантии того, что они часть элиты, и что их интересы будут учитываться.

Записала Марина ТИМОТИНА