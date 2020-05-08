Вот что вошло в гуманитарную помощь Молдове от Румынии

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Общество
Минздрав сообщил о том, что вошло в гумпомощь Молдове от Румынии.
– HYDROXYCHLOROQUINE SULPHATE TABLETS, 200 мг, коробка с 1 флаконом х 100 таблеток, покрытых пленочной оболочкой – 1200 коробок
– LOPINAVIR AND RITONAVIR TABLETS, 200 мг/50 мг, коробка с 1 флаконом х 120 таблеток, покрытых пленочной оболочкой – 1600 коробок
– НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ – 200 000 пар
– МАСКИ FFP2 – 500 000 шт.
– КОМБИНЕЗОНЫ – 25 000 шт.
– ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ – 5000 шт.
– ВИЗОРЫ – 5000 шт.
– МЕДИЦИНСКИЙ СПИРТ 500 МЛ – 78 900 контейнеров
– HUWASAN TR 50 перекись водорода 49,6%, 25 кг – 1000 контейнеров
– БОКСЫ с отрицательным давлением для транспортировки на носилках – 10 шт.
Сумма гуманитарной помощи составила 3,5 миллиона евро.
Когда гумпомощь накануне передавали в Кишиневе, посол Румынии жестко урезонил молдавских унионистов.
Подготовил Михаил Генчу
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