Грустная математика: Жители Молдовы стали больше денег оставлять в супермаркетах

Магазины всегда шли на всевозможные ухищрения, чтобы заставить покупателей раскошелиться, а теперь им даже не надо особо стараться.

Для многих во время коронавируса, когда ходить особо некуда, поход в магазин стал единственным развлечением. Некоторые даже ищут лишний повод, чтобы туда сходить. Для других же, наоборот, поход в супермаркет стал испытанием – маски, перчатки, страх заразиться, спешка и нервозность. Но как первые, так и вторые стали больше денег оставлять в магазинах – сумма среднего чека выросла.

Раньше супермаркеты шли на всякие ухищрения, чтобы заставить нас раскошелиться. Теперь у них такой нужды нет – мы сами готовы купить все, что надо, и что не очень.

В «докоронавирусные» времена мы смотрели на ценники, чтобы не дать себя обмануть. Мы уже знали о манипуляциях с ценниками, когда на них указывается одна стоимость, а на кассе пробивается другая. Если въедливый покупатель обнаруживал обман, он звал администратора магазина, требуя пояснений и устранения уловки.

А что сейчас? Люди стараются поскорей нагрузить корзину и убежать из магазина. А невнимательность покупателей – прибыль магазина. Кроме того, в спешке и нервозности мы покупаем много всего, что нам не особо-то и нужно. На всякий случай. Тем самым, полагаем мы, нам придется реже ходить в магазин. Но через день нам снова что-то нужно и мы опять идем в супермаркет, снова спешим и суетимся, покупая то, в чем нет необходимости.

Мы не ищем обмана и не зовем администраторов, чтобы не находиться лишнее время в магазинах. Мы не пытаемся найти самое лучшее соотношение цены и качество – берем первое попавшееся, сколько бы это ни стоило. Лучше переплатить, думаем мы, чем подвергать себя риску заражения.

Как сэкономить и не переплатить

От 20 до 50% покупок обычного покупателя – это ненужные товары. Не сейчас, в период пандемии, а вообще всегда. Сейчас показатель наверняка выше. Как же избавиться от вредной привычки потребительской неразборчивости?

- Паника всегда вредит и мешает. Поэтому, если вы склонны к нервозности и переживаниям, перед походом в магазин хорошо обдумайте ваш план действий. Может, нужно даже выпить успокоительное, ведь чем меньше вы будете нервничать, тем лучше и быстрее справитесь.

- Написать четкий список.

- Не брать много денег (если только вы не с карточкой). Когда финансов недостаточно, то купишь только то, что действительно нужно. А чтобы денег хватило на необходимые траты, можно приучить себя жить на определенную сумму в день. Определить дома, сколько вы должны тратить за один поход в магазин и стараться уложиться.

- Успокоиться и понять – коронавирусный кризис у нас надолго. Все, что мы можем сделать, это защищать себя всеми доступными способами, но не сходить с ума и не бросаться в крайности. Жить, как жили, только быть еще более внимательными, осторожными и соблюдать абсолютно все рекомендации медицинских властей.

ЛИДИЯ ТКАЧ