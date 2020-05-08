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Ион Чебан рассказал как будет жить Кишинев после режима ЧП
08.05.2020

Планы касаются работы школ, детсадов, транспорта, здравоохранения и других сфер жизни горожан. Об этом стало известно из пояснений Генерального примара столицы в эфире телепередачи на канале N4.

– Мы беседуем со специалистами, и предварительно подготовили три раздела. Первый – наши действия сразу после снятия режима ЧП, второй – планы действий до конца текущего года, третий – комплекс мер для улучшения медицинской системы столицы, – рассказал Ион Чебан.

В сфере медицины планируются серьезные изменения - тестируется система мониторинга больных на дому, посредством цифровых и иных инструментов.

– Согласно принятому протоколу, врач должен три раза в день звонить изолированному на дому пациенту. При помощи ряда IT-компаний мы запустили простое приложение, посредством которого происходит обмен данными между врачом и пациентом. Также сейчас проходит тестирование механизма того же назначения, но для тех, у кого нет смартфона, – пояснил градоначальник.

По поводу открытия детских садов и дошкольных учреждений, Ион Чебан объяснил, что решение будет принимать Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, а столичная власть ему подчинится.

– Наше мнение – необходимо исходить из динамики заболеваемости коронавирусом. Мы должны скоординироваться с Национальным агентством общественного здоровья, министерством здравоохранения, министерством образования, и после этого – с Нацкомиссией по чрезвычайным ситуациям. Окончательное решение на этот счет принимает не примар. Знаю, что родителям сегодня очень нелегко, но здоровье – важнее всего, – подчеркнул Генеральный примар.

Градоначальник заметил, что нельзя сбрасывать со счетов вероятность второй волны эпидемии коронавируса в предстоящем холодном сезоне 2020 года. Но анализ и выводы необходимо сделать сейчас.

Напомним, что Чрезвычайное положение завершится 15 мая, власти республики уже объявили о том, что не намерены его продлевать.

Автор: Михаил Генчу


 
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