PRO Молдова собирает союзников

|
|
...
|
Политика
Новые потери молдавских демократов: депутаты Виолетта Иванова, Владимир Витюк, Олег Сырбу и Елена Бакалу заявили о выходе из парламентского большинства, фракции и партии ДПМ.
Политики решили присоединиться к парламентской группе Pro Moldova из бывших демократов во главе с Андрианом Канду
На данный момент у Демпартии осталось 17 кресел в 101-местном парламенте.
Парламентская группа Pro Moldova, которая состоит из экс-демократов, объявила о намерении создать антиправительственный блок. Цель, естественно, отправить в отставку правительству Иона Кику и сформировать новое. У Pro Moldova пока 12 депутатов, что для отставки, конечно, мало.
Но инициативу о формировании антиправительственного блока уже подхватила Партия "Шор". Пока блок не создан, но он состоит уже из двух членов.
Но и этого для форматирования кабмина мало. Примкнут ли к этому дуэту политсилы во главе с Майе Санду и Андреем Нэстасе? Вопрос крайне любопытный.
@rusputnikmd
Рекомендуем
Обсуждение новости
|