PRO Молдова собирает союзников

Новые потери молдавских демократов: депутаты Виолетта Иванова, Владимир Витюк, Олег Сырбу и Елена Бакалу заявили о выходе из парламентского большинства, фракции и партии ДПМ.

Политики решили присоединиться к парламентской группе Pro Moldova из бывших демократов во главе с Андрианом Канду

На данный момент у Демпартии осталось 17 кресел в 101-местном парламенте.

Парламентская группа Pro Moldova, которая состоит из экс-демократов, объявила о намерении создать антиправительственный блок. Цель, естественно, отправить в отставку правительству Иона Кику и сформировать новое. У Pro Moldova пока 12 депутатов, что для отставки, конечно, мало.

Но инициативу о формировании антиправительственного блока уже подхватила Партия "Шор". Пока блок не создан, но он состоит уже из двух членов.

Но и этого для форматирования кабмина мало. Примкнут ли к этому дуэту политсилы во главе с Майе Санду и Андреем Нэстасе? Вопрос крайне любопытный.



Если отправить в отставку правительство Кику они смогут сообща, в квартете, то сформировать новый кабинет министров будет для них уже проблематично. И в первую очередь для самой Санду. Ведь ей придется вести диалог с приближенными бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, чьего ареста она добивалась, будучи премьером Молдовы… А не за горами, к слову, выборы президента Молдовы, на которые у Санду есть виды.

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