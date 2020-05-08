«Чудовищная коалиция» в действии: Шор примкнул к Канду

Они попробуют узурпировать власть. Ранее в тот же день о создании такового антиправительственного блока сообщил лидер группы Pro Moldova Андриан Канду. Также сегодня к блоку присоединились свежие четверо «ушельцев» из Демпартии, и аналитики ждут исхода других представителей фракции ДПМ.

Партия «Шор», видимо истосковалась по власти, аналогичной той, что есть у нее в Оргееве уже достаточное количество лет, чтобы в городе воцарился полный порядок. Хорошо ил в Оргееве или нет, - тема отдельного материала, но там, где деньги, там всегда хорошо. А деньги у Илана Шора есть и, исходя из истории с краденым миллиардом, многие уверены, что их источник вполне очевиден – наши с вами карманы.

Оргеевцы Илана Шора боготворят, и их сермяжная правда проста: «Если он и украл, то ничего страшного – главное, что с нами делится копеейчкой». В этом вся суть психологии населения Молдовы, исходя их чего такие товарищи снова и снова смогут обманывать плебс и отбирать у него последнее исподнее.

Партия «Шор» изначально шла в парламент прицепом, и ее лидер сотоварищи прекрасно понимал, что мандатов они получат мало. Поэтому главным вопросом на повестке дня был выгодный торг. Видимо, этот момент и наступил, благо на кону – очень многое: вопрос «уголовки» и суд над Шором, судьба финансовых потоков из Кишиневского аэропорта и такса с магазинов дьюти-фри – вопрос, который воленс-ноленс снова может всплыть на поверхность при сохранении нынешней конфигурации власти, и никакой Конституционный суд не отмажет.

Эх, Илан Миронович, нет на вас вашего добропорядочного и честного батюшки, уж он бы вашим же фартовым ремнем поперек ягодиц вас пропесочил!

Автор: Николай Костыркин