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Общество
СМИ: в России арестован подельник Плахотнюка, Усатого и Платона
08.05.2020

В Москве на два месяца помещен под арест бизнесмен Олег Власов. Власов – бывший председатель совета директоров банков "Балтика" и "Индустриальный кредит", а также – лицо, связанное с Ренато Усатым, Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном, сообщают российские СМИ.

Дело в том, что Власов стал еще одним фигурантом масштабного расследования молдо-российского ландромата. Обвиняемыми по этому делу являются, напомним, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый и Вячеслав Платон.

По версии следствия, банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в Moldindconbank.

Власова задержали в минувшую среду в его загородном доме в Подмосковье. Он находился под подпиской о невыезде - Власов является обвиняемым по уголовному делу о хищении 1,3 миллиарда рублей из признанного банкротом фонда "Первый русский пенсионный фонд".

Подготовил Михаил Генчу


 
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