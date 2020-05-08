Ряд пациентов излечились благодаря плазменной терапии

Пять пациентов с COVID-19, находившихся в крайне тяжёлом состоянии в Республиканской клинической больнице, излечились, в том числе, благодаря лечению плазмой выздоровевших. Ещё десять пациентов из той же больницы проходят такое лечение, рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передаёт IPN.

К настоящему времени 35 человек сдали плазму после того, как излечились от COVID-19.

Глава Управления политики в области госпитальной медицинской помощи в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Лупу отметила, что плазменная терапия проводится только пациентам, находящимся в реанимации в Республиканской клинической больнице и Институте неотложной медицины. „Мы не можем назвать её панацеей. Данная процедура не отсрочивает и не отменяет стандартную процедуру, которая осуществляется согласно протоколу”, - пояснила Лупу.

По словам главы Управления первичной медицинской помощи в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяны Затык, пациентам с лёгкими формами заболевания проводится симптоматическое лечение – такое же, как при вирусах, тонзиллитах. При высокой температуре пациентам дают парацетамол. В случае бессимптомных заражённых проводится эпидемиологическое лечение. То есть человек должен самоизолироваться, чтобы снизить риск заражения других людей.

Директор НАОЗ Николае Фуртунэ рассказал на той же конференции, что результат тестов на COVID-19 зависит от качества отбора, транспортировки и обработки проб. Если взять пробы у человека, который недавно поел или выпил, то очень высок риск того, что тест окажется ложноотрицательным. Такой же риск присутствует и в случае курильщиков, а также лиц с гнойными процессами. Фуртунэ заверил, что в Молдове используются качественные тесты, которые не дали ошибочных результатов.

Эпидемиолог НАОЗ Алексей Чебан сообщил, что уровень заразности COVID-19 снизился с 2,2 до 1,24. Средний инкубационный период по-прежнему составляет 5–6 дней. Всего к настоящему времени проведено свыше 28 тысяч тестов. Средний возраст инфицированных составляет 47 лет, а умерших – 66 лет. Городское население пострадало от вируса в большей степени, чем сельское. Среди больных больше женщин, чем мужчин.

До сих пор подтверждено в общей сложности 4605 случаев COVID-19. Активных случаев 2713. Число умерших, вместе с пятью новыми смертями, о которых стало известно 8 мая, выросло до 150. Речь идёт о трёх мужчинах и двух женщинах в возрасте от 56 до 71 года.