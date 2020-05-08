"На заседании суда от представителей партий звучали фразы про оккупацию и русский сапог"

Политолог считает, что этот вердикт серьезно повлияет на ситуацию в экономике страны и на всю нашу жизнь.

КC удовлетворил требование оппозиции признать несоответствующим Основному закону страны договор с Россией о кредитовании. Политолог считает, что этот вердикт серьезно повлияет на ситуацию в экономике страны и всей нашей жизни. Комментарий специально для eNews Игоря Волницкого.

«Нельзя принимать такие опрометчивые решения. К сожалению, КС не обдумал его со всех точек зрения. Это нам очень скоро аукнется, когда наступит острая нехватка финансовых средств. Молдова уже нуждается в них в условиях пандемии, а впоследствии будет еще сложнее, нас ожидает серьезный экономический кризис».

Политолог выразил удивление по поводу того, что на заседании суда со стороны представителей партий, участвующих в процессе, звучали неуместные фразы – про оккупацию, русский сапог.

«Это повлияло, думаю, на решение судей. В КС должны обсуждаться только правовые доводы, а не политические аргументы. Думаю, что можно было из Соглашения о российском кредите убрать пункт 7.2, который вызывал больше всего сомнений, и принять его».

Волницкий уверен, что партии перестарались со своими доводами, и, наверное, считают себя победителями, но народ-то проиграл.

«А что касается кредита МВФ – его условия не рассматривались с точки зрения конституционности, потому что никто по его поводу не обращался в инстанцию», считает политолог.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ