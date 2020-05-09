Торговым центрам - нет, рынкам - да: в Молдове снова снимают ограничения

Премьер-министр Ион Кику сообщил, что в пятницу были приняты решения о снятии карантина и ограничений.

- В Сороках снят карантин, а в Глодянах снимут 11 мая.

- С 10 мая снимается карантин в селах Вулканештского района, Гагаузия.

- Начиная с 11 мая остаются в карантине Штефан Водэ и село Талмазэ.

- Также было решено, что общественный транспорт в Кишиневе 10-11 будет остановлен. Агентство публичных услуг с понедельника возобновит предоставление всех услуг.

- С 11 мая разрешается деятельность рынков по стране кроме Бельц и Кишинева. То есть в селах, в районных центрах и городах кроме Бельц и Кишинева.

- Пока не открываются торговые центры.

- Что касается услуг парикмахерских и стоматологических кабинетов, пока не принято решение. Надеемся, 15 мая они откроются.

- 15 мая заканчивается режим ЧП, Чтобы избежать недопонимания, это не означает снятие ограничений.

- С 10 мая разрешаются службы в церквях с соблюдением дистанции, без физического контактов.