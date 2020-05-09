Торговым центрам - нет, рынкам - да: в Молдове снова снимают ограничения

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Премьер-министр Ион Кику сообщил, что в пятницу были приняты решения о снятии карантина и ограничений.
- В Сороках снят карантин, а в Глодянах снимут 11 мая.
- С 10 мая снимается карантин в селах Вулканештского района, Гагаузия.
- Начиная с 11 мая остаются в карантине Штефан Водэ и село Талмазэ.
- Также было решено, что общественный транспорт в Кишиневе 10-11 будет остановлен. Агентство публичных услуг с понедельника возобновит предоставление всех услуг.
- С 11 мая разрешается деятельность рынков по стране кроме Бельц и Кишинева. То есть в селах, в районных центрах и городах кроме Бельц и Кишинева.
- Пока не открываются торговые центры.
- Что касается услуг парикмахерских и стоматологических кабинетов, пока не принято решение. Надеемся, 15 мая они откроются.
- 15 мая заканчивается режим ЧП, Чтобы избежать недопонимания, это не означает снятие ограничений.
- С 10 мая разрешаются службы в церквях с соблюдением дистанции, без физического контактов.
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