C Днем Победы! С праздником Вас, дорогие соотечественники!

9 Мая – главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день безмерной радости и гордости нашего народа за подвиг славного поколения настоящих героев, которые не жалея жизни защитили свое Отечество и освободили от фашизма родную землю. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память о вашем мужестве, верности долгу и любви к ближнему.

75 лет мы живем под мирным небом, воспитываем детей. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе нашего народа остаётся в наших сердцах. С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто воевал на полях сражений этой самой кровопролитной из войн, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы!

Мы склоняем голову ко всем участникам этой войны. Слава героям! Мы в долгу у Вас!

Мы не имеем права допустить фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны. Воспоминания наших ветеранов – бесценные крупицы «окопной правды», где каждое слово – лучший воспитатель подрастающего поколения. Сегодня наш долг помнить это и беречь мир!

Пусть этот знаменательный день придаст вам сил, бодрости и здоровья! Пусть над Молдовой будет мирное небо!

С праздником Победы!