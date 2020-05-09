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Экономика
В Молдове цены на агропродукцию увеличились в первом квартале на 8,8%
09.05.2020

За первые три месяца 2020 года цены на некоторые сельскохозяйственные продукты в Молдове взлетели на 15% и 70%. Такие данные приводятся в отчете Национального бюро статистики Молдовы. 

В целом, согласно статистике, цены производителей на агропродукцию за первый квартал увеличились на 8,8%. При этом растениеводческая продукция подорожала в среднем на 15,9%. Это повышение обусловлено подорожанием следующих категорий товаров:

  • столовые сорта винограда – в два раза;
  • семечковые фрукты – на 67,7%;
  • бобовые – на 14,1%;
  • рапс – на 12,8%;
  • картофель – на 9,8%.

Продукция животного происхождения подешевела в среднем на 6,7%. Такая тенденция объясняется спадом цен на свиней (в живом весе) – на 18,3%, птицу (в живом весе) – на 7,6%. А вот овцы, козы и крупный рогаты скот (в живом весе) подорожали. Также в цене выросли молоко – на 5,3% и яйца – на 3,9%

@VM


 
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