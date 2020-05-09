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Политика
Молдова присоединилась к продлению санкций Европейского союза против России
09.05.2020

Молдова присоединилась к продлению санкций Европейского союза, введенных из-за событий в Украине. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Согласно сообщению, в начале марта 2020 года постоянные представители стран-членов ЕС согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России, передает Инфотаг.

Меры в отношении 175 физических лиц и 44 организаций будут действовать до 15 сентября 2020 г. из-за действий, "подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Впервые индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве украинского суверенитета, ввели в марте 2014 г. Мера регулярно продлевается ЕС на шесть месяцев, а страны, которые являются членами ЕС, присоединяются к санкциям. В марте о присоединении к санкциям сообщили также Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Молдова.


 
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