ANTA оштрафовал двоих частных перевозчиков из РФ, доставлявших пассажиров в Молдову

Желание заработать обернулось убытками.

Представители ANTA провели проверки на трассе Крива-Кишинев, где были остановлены два автобуса, везшие пассажиров в Молдову из Российской Федерации. Как оказалось, они принадлежат частным российским перевозчикам, которые решили подзаработать в сложившейся ситуации. Так как предоставить соответствующие документы инспекторам водители автобусов предоставить не сумели, каждый из них получил штраф в 15 000 леев.

Кроме того, с автобусов были сняты регистрационные номера - это означает, что в следующие полгода им запрещено появляться на трассе, сообщает телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу