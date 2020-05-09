ANTA оштрафовал двоих частных перевозчиков из РФ, доставлявших пассажиров в Молдову

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Общество
Желание заработать обернулось убытками.
Представители ANTA провели проверки на трассе Крива-Кишинев, где были остановлены два автобуса, везшие пассажиров в Молдову из Российской Федерации. Как оказалось, они принадлежат частным российским перевозчикам, которые решили подзаработать в сложившейся ситуации. Так как предоставить соответствующие документы инспекторам водители автобусов предоставить не сумели, каждый из них получил штраф в 15 000 леев.
Кроме того, с автобусов были сняты регистрационные номера - это означает, что в следующие полгода им запрещено появляться на трассе, сообщает телеканал Publika.
Автор: Михаил Генчу
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