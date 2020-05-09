Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 9 мая 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 9 мая 2020 года.

Внимательно смотрим за цифрами:127, 115, 113, 129 и 123 - столько людей подхватили ковид в последние 5 дней. Иными словами, плюс-минус, на одном уровне (пусть и не на низком). Можно ли говорить о "плато", о стабилизации? Покажет сегодняшний день - 6 "ровных" дней это уже почти неделя, это уже о многом будет говорить.

Итак, на 8.00 утра 9 мая ситуация в Молдове такая:

4728 (+123) заражены

152 (+7) умерли

227 - в тяжелом состоянии.

28 - в критическом (на ИВЛ).

520 человек - в состоянии средней тяжести

37667 (+427) - под наблюдением.

1826 (+79) - вылечились.

- Общественный транспорт в Кишиневе 10-11 будет остановлен. Агентство публичных услуг с понедельника возобновит предоставление всех услуг.

- С 11 мая разрешается деятельность рынков по стране кроме Бельц и Кишинева. То есть в селах, в районных центрах и городах кроме Бельц и Кишинева.

- Пока не открываются торговые центры.

- Что касается услуг парикмахерских и стоматологических кабинетов, пока не принято решение. Надеемся, 15 мая они откроются.

- 15 мая заканчивается режим ЧП, Чтобы избежать недопонимания, это не означает снятие ограничений.

- С 10 мая разрешаются службы в церквях с соблюдением дистанции, без физического контактов.

Напомним, что до 15 мая на территории Молдовы действует чрезвычайное положение, и потому режим самоизоляции до сих пор является предпочтительным.

ЛИДИЯ ТКАЧ