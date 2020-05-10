Уникальное событие: В небе над Кишиневом парашютисты пронесли Знамя Победы

Акция под названием "Спасибо за мирное небо" прошла 9 мая 2020 года в необычном формате [видео]

В этом году ввиду пандемии коронавируса многие памятные каждому гражданину Молдовы мероприятия приходится отменить. Ограничения коснулись в том числе празднования Дня Победы над фашистской Германией.

Но не отпраздновать этот великий праздник было бы кощунственным, считают неравнодушные граждане. В частности, за несколько дней до 9 мая известный общественный деятель Игорь Тулянцев заявил о предстоящей акции, приуроченной ко Дню Победы над фашистской Германией.

Идейный вдохновитель акции - Игорь Тулянцев (справа).

Акция под названием "Спасибо за мирное небо" прошла в необычном формате, с участием парашютистов, которые совершили высадку над Кишинёвом, держа в руках копии знамени Победы. Такого в Кишиневе еще не было. Впрочем, было - в 1944, когда освобождали нашу столицу. Смотрим видео - наслаждаемся и вспоминаем героев былых времен.

ПАВЕЛ МУНТЯН