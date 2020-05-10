Узурпация Днестра продолжается

Несмотря на ливни, необходимый в это время года уровень воды в Днестре, но проблемы не иссякли.

И причина тому – каскад ГЭС в верховьях Днестра.

– В последние дни в верхней части бассейна Днестра выпали серьёзные осадки. В ближайшие дни осадки там продолжатся. В связи с этим сброс воды в Нижний Днестр существенно увеличится, дойдя до 700 м/c. Поэтому уровень в Днестре существенно повысится. Для реки это хорошо. Но целей экологического попуска достичь не удастся, потому что, во-первых, время для нереста рыбы уже в значительной мере прошло и по этому пункту пролёт, а во-вторых, потому вода на территорию водно-болотных угодий так и не попадет, т.к. протоки под мостами на участке дороги Маяки-Паланка так и не были прочищены.

Областные власти Одесской области и дорожные службы этот вопрос совсем не волнует, хоть это и их прямая обязанность. Это хроническая проблема, решение которой совсем недорого, но требует хоть малейшего желания чем-то пошевелить. Когда наступает весна, известно всем. И каждую весну в марте это нужно делать!

Известный украинский эколог Илья Руссев в соцсетях констатирует: буквально сегодня, в воскресенье, уникальная территория Нижнеднестровского национального природного парка, пребывает без обводнения.

– С высоты полета квадрокоптера территория дельты кажется обводненной, но на самом деле, масштабно обмелели или полностью высохли внутренние озера и плесы дельты Днестра. Узурпация реки Днестровским каскадом ГЭС, особенно в критическое для низовьев реки время- весеннее, приводит к деградации природных экосистем, к резкому сокращению биоразнообразия, к падению воспроизводства ихтиофауны. И вот, только вчера, из водохранилища Днестровской ГЭС стали сбрасывать воду расходами в 500 м.куб в сек. и то лишь на пару дней, а с сегодняшнего дня на пару дней в 700 м.куб. сек.

Расходы воды с такими объемами, сейчас и всего лишь на пару дней, практически ничего не дадут для почти высохших и выгоревших недавно плавней, а вода просто пройдет транзитом по руслу реки Днестр. И следует сказать, что такие условные попуски воды из прожорливого водохранилища, делаются для галочки, поскольку воду из плотины умышленно раньше не сбрасывали, для того чтобы сберечь якобы важные рыбные запасы самого водохранилища - там нерестится "золотая рыбка" искусственного водохранилища, - уверен Русев.

Он отметил, что это «ни что иное, как наглая узурпация водных ресурсов, поскольку эти ГЭС работают по правилам советского периода, где красной нитью проходит приоритет энергетики над экологическими и социальными вопросами питьевого водоснабжения».

– Хотя следует отметить, что даже в тех дремучих узурпаторских правилах, вопросы рыборазведения в самом водохранилище вообще не упоминаются. Эта бредовая идея возникла в головах современных дельцов водхозов и рыбхозов, которым наплевать на тысячелетнюю историю формирования жизни реки и ее уникальной природы дельты, имеющей высокий международный и национальный статус. Очень жаль, что "беззубая" администрация

Нижнеднестровского национального природного парка, а также громады миллионов людей, в том числе и миллионной Одессы, единственным источником питьевого водоснабжения которых, является река Днестра, очень слабо защищают как интересы самой природы Нижнего Днестра, так и интересы местных жителей. А на фоне глобальных процессов разбалансировки климата, эти проблемы все больше и больше будут усугубляться. И без судебных процессов, в том числе и международных судов с участием Молдовы, которая также как и дельта Днестра в Одесской области страдает от дефицита водных ресурсов из-за каскада ГЭС, решить проблему узурпации водных ресурсов европейской реки Днестр энергетиками, а также "водниками" и "рыбниками" Черновицкой области, вряд ли удастся, - заключил Русев.

Не менее известный молдавский эколог Илья Тромбицкий подмечает еще одну немаловажную проблему.

– В последние дни в верхней части бассейна Днестра выпали серьёзные осадки. В ближайшие дни осадки там продолжатся. В связи с этим сброс воды в Нижний Днестр существенно увеличится, дойдя до 700 м/c. Поэтому уровень в Днестре существенно повысится. Для реки это хорошо. Но целей экологического попуска достичь не удастся, потому что, во-первых, время для нереста рыбы уже в значительной мере прошло и по этому пункту пролёт, а во-вторых, потому вода на территорию водно-болотных угодий так и не попадет, т.к. протоки под мостами на участке дороги Маяки-Паланка так и не были прочищены. Областные власти Одесской области и дорожные службы этот вопрос совсем не волнует, хоть это и их прямая обязанность. Это хроническая проблема, решение которой совсем недорого, но требует хоть малейшего желания чем-то пошевелить. Когда наступает весна, известно всем. И каждую весну в марте это нужно делать! – отметил Тромбицкий.

Подготовил Михаил Генчу