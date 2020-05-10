Почему толерантность - главный враг Дня Победы?

Зампред партии «Платформа достоинство и правда» задал задачку на ночь. Дело в том, что Александр Слусарь сказал все, вроде, так цивилизованно, но в то же время, крайне неоднозначно, что не хочется тут ругаться, а отреагировать спокойно, но, тем не менее, расставить все по своим местам.

Слусарь и его партийный босс Андрей Нэстасе пришли 9 Мая на мемориал «Вечность» и возложили цветы на могилы солдат Красной Армии. Затем они отправились на проспект Дечебала к месту, которое ранее было Кладбищем героев, и повязали ленточку-триколор вокруг памятного креста.

Фотографии этих эпизодов вчерашнего дня Слусарь сопроводил текстом. Вот его основные тезисы в том порядке по степени значимости, который мы посчитали приемлемым, и сразу же под ними – наши комментарии.

«Мой дедушка по материнской линии всю войну воевал в составе Красной Армии, будучи в 1941 году зачисленным в штрафбат. Родственники отца были в составе румынской армии. Никогда между ними не делал разницы. У моего народа своя специфика восприятия Второй мировой войны».

Конечно же, свою семью, всех в ней без исключения, нужно любить и ценить. Это наша святая обязанность. Но в контексте всего молдавского народа и его роли в войне здесь есть одна важная деталь. Так говорят историки, и мы им верим. Вы можете не верить. Более 20 тысяч жителей Восточной Молдовы (Бессарабии) были призваны в румынскую армию. После Ясско-Кишинёвской операции в Красную армию мобилизовали 256 800 жителей. В Бессарабии в 1941-1944 годы действовало приблизительно 3500 партизан, объединённых в 80 подпольных организаций.

В Бендерах работало 14 подпольных групп. Это так, цифры для сравнения. Кстати, из румынской армии бессарабцы массово сбегали и переходили на сторону СССР. Причем, началось это еще до Сталинграда. И да - чтобы ввести в эту заочную дискуссию явный контраст, предлагаю познакомиться с рассказом ветерана из Румынии, который побывал в советском плену. Подробности здесь.

«На Кладбище героев сегодня не было никого, и я испытал чувство стыда».

Во-первых, это не кладбище уже, а место, где было кладбище, которое, действительно, Ваша правда, важно для всех этносов Молдовы. Но главное место почитания не в этом месте, которое еще предстоит превратить в мемориал, - а на мемориале «Вечность». Потому что День Победы – это еще и день славы советского оружия, день славы советского народа, частью которого в тот период был и молдавский народ. А Кладбище героев – место, которое ассоциируется у жителей Кишинева преимущественно с Первой мировой войной, когда и проходили основные захоронения. Надеемся, его еще приведут в должный вид, но для этого действительно нужна немалая сумма.

Александр Слусарь, хочется верить, честен и искренен в том мнении, которое он озвучивает во всеуслышание. Но мы, веря в его искренность, оставляем за собой право сомневаться в его объективности. Потому что есть мнение отдельно взятого человека, а есть цивилизационная парадигма, частью которой является молдавский народ. Это не мы сказали – так решила история.

Автор: Николай Костыркин