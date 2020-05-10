Игорь Боцан: Я не вижу, как партия PAS создаст коалицию с партией «Шор» и «PRO Moldova»

Альянс между партией PAS, партией «Шор» и «PRO Moldova» маловероятен. Такого мнения придерживается политический аналитик Игорь Боцан, который прокомментировал текущую политическую ситуацию для «Ziarul de Gardă».

«Даже если в парламенте найдется 51 голос, чтобы отправить в отставку правительство Кику, я не вижу ни одного решения для утверждения другого, - заявил Боцан. - Я не вижу, как PASсоздаст коалицию с партией «Шор» или с «PRO Moldova». Это очень сложно и шансы очень малы для формирования иного правительства».

По его мнению, нынешняя конфигурация из 54 депутатов позволяет парламентскому большинству держать ситуацию под контролем: «Теперь все зависит от ситуации в Демпартии. Если те, кто остался, сохранят консолидированную фракцию, тогда все будет развиваться предсказуемо. После президентских выборов осенью возможны с высокой степенью вероятности досрочные выборы».