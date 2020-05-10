Тайные переговоры Санду и Хогана: стороны обсудили план возвращения власти

В июле партия «Действие и солидарность» от лица всех христиан региона должна обратиться к Международному альянсу за свободу вероисповедания (IRFA) и призвать организацию вмешаться во внутренние дела региона и, как минимум, осудить позицию Москвы, якобы ущемляющей права молдаван и их европейский выбор.

Сегодня стало известно, что несколько дней назад лидер молдавских проевропейцев Майя Санду и глава американской дипломатии в Кишиневе Дерек Хоган несколько часов подряд общались в режиме видеоконференции. Стороны обсудили планы лидера прозападного блока по возвращению к власти, намерения олигарха Влада Плахотнюка использовать блок «Pro Moldova» и, естественно, ситуацию с российским кредитом.

Согласно нашей информации, по инициативе американской стороны было принято решение не афишировать не только содержание переговоров, но даже сам факт общения американского дипломата с оппозиционным молдавским политиком.

Однако многочисленные сотрудники аппарата Санду, а также целый ряд членов партии «Действие и солидарность», как и их помощники, весьма хорошо осведомлены о деятельности лидера проевропейцев. Так, по мнению нашего собеседника из аппарата прозападного формирования, секретность в данном случае легко объясняется желанием посла США до конца придерживаться позиции непричастности к событиям, связанным с деятельностью местного Конституционного суда, запретившего правительству Кику брать у Москвы кредит даже на льготных условиях.

Однако в реальности «собака зарыта» гораздо глубже: стороны несколько часов не стали бы обсуждать очевидные для них вещи…

Разговор было решено засекретить из-за весьма необычного предложения, озвученного Дереком Хоганом: Майя Санду и ее сторонники должны стать самыми верными прихожанами, по другой версии - защитниками, румынского патриархата, осуществляющего свою деятельность через так называемую Бессарабскую митрополию.

Стоит предположить, что после этого все подконтрольные Санду СМИ региона, наверняка при поддержке такого медиагиганта, как радиостанция «Свободная Европа», должны будут сообщить об ущемлении прав верующих в Молдове, которым якобы не дает молиться «кровавая рука Москвы» в лице Русской православной церкви, в состав которой на правах автономии входит и наша православная церковь.

Это предположение обусловлено следующей идеей Хогана, озвученной им в разговоре с Санду: уже в июле этого года партия «Действие и солидарность» от лица всех христиан региона должна обратиться к Международному альянсу за свободу вероисповедания (IRFA) и призвать организацию вмешаться во внутренние дела региона и как минимум осудить позицию Москвы, ущемляющей права молдаван и их европейский выбор, в том числе и в вопросах верах.

IRFA был создан в феврале этого года по инициативе госдепа США, в его состав вошли большинство стран НАТО, Грузия, Косово, Украина, а также такие экзотические страны как Гамбия, Сенегал и Того – всего 27 стран. Ближайшее заседание организации должно состояться именно в июле.

По имеющейся в интернете информации, создание альянса является личной инициативой главы дипломатии США Помпео, который не особо скрывает и свои основные цели: дестабилизировать обстановку в Китае посредством международной помощи местным «верующим оппозиционерам», страдающим от коммунизма, покончить с влиянием Русской православной церкви в странах бывшего СССР и усилить давление на власти Ирана и Ирака, «ущемляющие» права немногочисленных курдов-христиан. По всей видимости, госсекретарь США придает огромное значение своему детищу, пытаясь превратить его в мощнейшее идеологическое оружие.

Предложив Санду обратиться в IRFA, Хоган пытается как бы оправдать все свои предыдущие провалы на посту американской дипломатии в регионе и заставить свое начальство вновь обратить внимание на Республику Молдову, чье прозападное население «упорно сражается за свободу против русских оккупантов».

Что ж, на протяжении всего своего существования религию вовлекали политики в свои интриги, а с началом многогранной пресловутой информационной войны роль священнослужителей всех мировых конфессий увеличилась во много раз. Таким образом, не стоит удивляться тому, что и в днестровском регионе вновь решили вспомнить о возможности реализации украинского сценария по выходу из «зоны влияния клятых москалей».

Однако в нашем случае опасность возобновления своеобразного противостояния Русской православной церкви с румынскими единоверцами заключается еще и в том, что населению Молдовы из-за личностных политических амбиций отдельно взятых политиков и дипломатов будет предложено вновь разделиться на молдаван и румын, на этот раз и по религиозному принципу.

Александр МЕДВЕДЕВ