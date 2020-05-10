Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 10 мая 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 10 мая 2020 года.

Вчера было проведено аж 1254 теста на коронавирус, а выявили 139 заразившихся. Как ни парадоксально, но в процентном соотношении больных меньше, чем несколько последних дней. Накануне снятия ЧП (напомним, это произойдет 15 мая) звучит оптимистично.

Итак, на 8.00 утра 10 мая ситуация в Молдове такая (обновлено в 10.00):

4867 (+139) заражены Количество тестов - 1254

161 (+9) умерли

256 (+29) - в тяжелом состоянии.

16 (-12) - в критическом (на ИВЛ).

37235 (+432) - под наблюдением.

1958 (+132) - вылечились.

Важно помнить!

- Общественный транспорт в Кишиневе 10 мая будет остановлен.

- С 11 мая разрешается деятельность рынков по стране кроме Бельц и Кишинева. То есть в селах, в районных центрах и городах кроме Бельц и Кишинева.

- Пока не открываются торговые центры.

- Что касается услуг парикмахерских и стоматологических кабинетов, пока не принято решение. Надеемся, 15 мая они откроются.

- 15 мая заканчивается режим ЧП, Чтобы избежать недопонимания, это не означает снятие ограничений.

- С 10 мая разрешаются службы в церквях с соблюдением дистанции, без физического контактов.

Напомним, что до 15 мая на территории Молдовы действует чрезвычайное положение, и потому режим самоизоляции до сих пор является предпочтительным.

ЛИДИЯ ТКАЧ