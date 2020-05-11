Советник премьера о долгах «Avia Invest» перед государством

Советник премьер-министра в области инфраструктуры и транспорта Олег Тофилат считает неподобающим ответ компании «Avia Invest» после того, как Орган гражданской авиации (ОГА) сообщил о ее задолженности перед государством в размере более 22 миллионов лей.

По этой причине ОГА потребовал инициировать процедуру принудительного исполнения в отношении этого долга. В то же время Олег Тофилат утверждает, что признание этого долга, а также бездействие в течение 2017-2019 годов, которые способствовали накоплению задолженностей, «вызывают большие сомнения», сообщает zdg.md.

Компания «Avia Invest» заявила, что считает информацию, представленную Органом гражданской авиации в сообщении для прессы 6 мая, «манипулятивной и не соответствующей реальной ситуации, связанной с так называемой задолженностью компании «Avia Invest»».

«22 миллиона лей, которые Орган гражданской авиации представил как задолженность «Avia Invest», – это часть пени в результате исторического долга компании «Air Moldova» с тех пор, когда ею еще управляло государство.

Следовательно, долги «Air Moldova» перед «Avia Invest» вызвали задержку выплат Органу гражданской авиации. И сейчас, в период глубокого кризиса, инвестора заставляют платить пеню за пеней, вызванной бездарным управлением государственной авиакомпанией», – отмечается в пресс-релизе компании «Avia Invest» по этому поводу.

Как ОГА, так и Олег Тофилат отмечают, что долги «Avia Invest» накопились в течение 2017-2019 годов до кризисного периода. По словам советника премьер-министра, данный долг возник в результате неуплаты за надзор за условиями сертификации аэродромов и за их поддержание. Его нельзя оправдать задолженностью «Air Moldova» перед «Avia Invest».

Олег Тофилат также подчеркивает, что долг «Air Moldova» перед «Avia Invest» никак не связан с задолженностью перед государством.

«То, что в конечном итоге «Air Moldova» не уплатила что-либо «Avia Invest», никак не касается ОГА, и у компании есть право потребовать выплаты от «Air Moldova»»‎, – объясняет Олег Тофилат. Он также отмечает, что «Avia Invest» не может задерживать некоторые выплаты государству из-за того, что другая компания не вернула ей долг.

5 мая ОГА обратился к судебному приставу с просьбой инициировать процедуру принудительного исполнения и применить страховые суммы на общую сумму в 22 миллиона лей в отношении ООО «Avia Invest». В то же время счета компании были заблокированы. В связи с этим «Avia Invest» отметила, что «секвестр, наложенный государством на счета «Avia Invest», сделал невозможной выплату зарплат 600 сотрудникам».

С другой стороны, Олег Тофилат утверждает, что ОГА не будет препятствовать работе аэропорта, даже если счета компании были заблокированы.

«Денежные средства, которые могли бы поступить на счета «Avia Invest» или находятся на них, действительно заблокированы, - прокомментировал это заявление советник премьера. - Однако, нет оснований для обвинения в том, что невозможно выплатить зарплаты. Выплаты, необходимые для нормального функционирования аэропорта, могут осуществляться с согласия кредитора, и я не думаю, что ОГА станет препятствовать работе аэропорта или допустит невыплату зарплат»‎.

Ранее ОГА отмечала, что в целях возмещения вышеуказанных долгов, в суд было подано несколько гражданских исков, в результате 5 июля 2019 года между Органом гражданской авиации и ООО «Avia Invest» был заключен договор о сделке. Согласно данному контракту, «Avia Invest» обязалось погасить долг перед ОГА через ежемесячные платежи, согласно согласованному соглашением графику.

В апреле текущего года «Avia Invest» обязалось перевести до 30 апреля в государственный бюджет на казначейский счет Органа гражданской авиации транш в размере около 11, 16 миллиона лей. Однако, деньги от компании не поступили в установленный срок, что побудило ОГА потребовать возбуждения исполнительного производства.