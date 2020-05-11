Боцан: Дуэль между Плахотнюком и Додоном еще не состоялась, но она вскоре предстоит

Уход депутатов из ДПМ показывает, что слухи о группах в этой партии были правдой, выявив недовольства, которые были внутри политформирования. Об этом сообщил исполнительный директор ADEPT Игорь Боцан.

Аналитик утверждает, что в этом замешан бывший лидер демократов Влад Плахотнюк, поскольку дуэль между ним и президентом Молдовы Игорем Додоном еще не состоялась.

По словам Боцана, то, что происходит сейчас среди ДПМ, означает распад партии, проблема же состоит в том, насколько далеко этот распад зайдет.

«В парламентском большинстве остались 54 депутата, - сказал аналитик. - Есть 54 голоса, и этого достаточно для принятия законов в парламенте. Что касается ДПМ, то мы видим, что там, есть недовольства, которые сейчас всплывают наружу. Остались 17 из 29 депутатов. 12 человек ушли, из которых 9 - в группу Pro Moldova. Дальше вопрос заключается в том, продолжится ли этот процесс расформирования ДПМ».

Он также назвал возможную причину распада Демократической партии: «Лидер партии Павел Филип сказал, что они кажутся невидимыми, и почти все считают, что основным бенефициаром этой коалиции является ПСРМ. В политической ситуации доминирует глава государства, который, согласно решению Конституционного суда за 2017 год, в целом не должен быть связан с той или иной политической партией.

Додон очень активен, и Павел Филип отметил, что голос ДПМ должен стать видимым, люди должны увидеть, что демократы являются частью этого правительства, что у них есть вклад, который еще не был замечен. Опросы показывают, что за ДПМ проголосуют менее 10 процентов избирателей, что обещает партии определенное политическое будущее. Члены партии начинают переориентироваться, и мы видим, что они идут либо в группу Pro Moldova, либо становятся независимыми депутатами».

Аналитик также считает, что к роспуску ДПМ причастен бывший лидер демократов Влад Плахотнюк, потому что реальная конфронтация между ним и президентом Додоном еще не состоялась.

«Я думаю, что Влад Плахотнюк все еще играет в карты и делает это довольно серьезно, и я думаю, что дуэль между Додоном и Плахотнюком все же состоится, - сказал Боцан. - Президент понимает, что этот поединок очень опасен для него. Я слышал, как Андриан Канду сказал, что вступление Додона в должность Президента Республики Молдова связано с ДПМ и лично с г-ном Плахотнюком. Мы помним, что произошло 4 марта 2016 года по решению Конституционного суда. Чрезвычайно интересное решение, которое изменило все относительно выборов главы государства, но не затронуло возраст кандидатов, хотя никто никогда не обращался в КC, чтобы узнать возраст кандидатов.

Андриан Канду немного раскрыл скобки. Додон был обязан этим где-то Плахотнюку, и это стало известно 7 июня прошлого года, когда глава государства принял на себя роль посредника между Кремлем и Владом Плахотнюком. Это трудно понять, но оно показывает отношения подчиненности между главой государства и координатором тогдашнего правительства. Я не думаю, что Плахотнюк так доброжелателен к Игорю Додону, и мне кажется, что в ситуации, которая происходит сейчас для Игоря Додона, абсолютно необходимо выиграть еще один мандат, потому что, находясь на посту главы государства, он имеет защиту правоохранительных органов Республики Молдова и многое другое», - сказал Игорь Боцан.

Что касается ситуации в ПСРМ, аналитик считает, что социалисты и Игорь Додон в настоящее время находятся в хорошем положении, но их большая проблема заключается в том, что они, в конце концов, не искренни и не доверяют партнерам по развитию: «Для такой маленькой страны, как Республика Молдова, поддержка со стороны партнеров по развитию может быть гораздо более существенной. Теперь же она намного меньше».