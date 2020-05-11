В Молдове за сутки выявлено 60 новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным, которые сегодня, 10 мая, представило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты, за минувшие сутки в Молдове былы обработаны 546 тестов, в результате чего подтверждено 60 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 13 являются работниками медицинской системы - семь ассистентов, 1 фармацевт и еще пять человек, которые имеют вспомогательные функции.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 4927 человек.

Число жертв COVID-19 выросло до 169 человек, 1958 человек излечились.

Автор: Михаил Генчу