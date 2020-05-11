Упадут ли Нэстасе и Санду в объятия Шора и Плахотнюка, рискуя своим будущим?

Подобная версия развития событий выглядит фантастической, но у нее есть много сторонников.

Конечно, главное политическое событие минувшей недели – это перебежка группы из 4 депутатов Демпартии под крылышко Про-Молдовы, где верховодит родственник Плахотнюка, экс-спикер Андриан Канду. Их бывшие соратники – Дмитрий Дьяков и Никифорчук – заявили, что «четверка беглых» значительно поправила свое финансовое положение.

Все бы ничего (мы же догадываемся, что эти перебежки неспроста), но штука в том, что заявления Дьяков и Никифорчук сделали в публичном пространстве. Иными словами, это прекрасный повод для Генпрокуратуры начать расследование. Для этого, конечно, необходим запрос – и было бы очень интересно, чем все это закончилось бы.

Кроме того, «опущенные» таким суровым обвинением, четверо бегунов на короткие парламентские дистанции (а там есть те, кто меняет ориентацию уже даже не второй раз), должны, по идее, подать в суд за клевету на Никифорчука и Дьякова, отстояв свои поруганные честь и достоинство. Ну, и – непорочность тоже.

В общем, главная интрига следующей недели именно в этом. Но есть еще одна, не менее любопытная.

Один раз уже не ПАС

Очень интересная тема сейчас разгоняется в оппозиционных (правых и левых) СМИ, в ТГ-каналах и просто в соцсетях. Касается она того, что Майе Санду и Андрею Нэстасе необходимо слиться в едином порыве с компанией Канду (Плахотнюк - в уме) и Шором.

Называется вся эта комбинация «ситуативная коалиция». Ее сторонники пытаются донести до Майи Санду, что такое временное слияние необходимо для того, чтобы смести правительство Кику и водрузить в премьерское кресло лидера ПАС.

Среди главных аргументов: ПАС и ДА крупнее своих потенциальных ситуативных партнеров и то, что, обладая административным ресурсом легче идти на досрочные выборы.

На этот шаг толкают Санду-Нэстасе и те, кто называет себя левыми оппозиционерами – в надежде поживиться с ситуации отдельно или с через Илана Мироновича Шора уважаемого. Но тут для левой оппозиции есть две засады: слава об их доблестных политформиованиях дальше соцсетей не продвинулась. Они это хорошо понимают, и с этим связана их нервозность и попытки влезть в любую самую мелочную виртуальную драчку, лишь бы о них что-то говорили. Скорее всего, их подпрягут «вытягивать» из болота Илана Шора – к этой роли им не привыкать, в общем.

Насколько ситуативный каолисьон интересен Санду и Нэстасе? Шуры-муры с Санду и Шором (а, значит, и с Плахотнюком) могут больно ударить по политическому будущему Майи Григорьевны – тем более, накануне, президентских выборов. Перемирие со злейшим врагом, с тем, кого она называла главной бедой Молдовы - Плахотнюком, и главным фигурантом в краже миллиарда Шором... Поймут ли избиратели? Это вряд ли, учитывая их специфичность и радикализм. В общем, и хочется, и колется. как той собаке на сене.

К тому же, вовсе не исключен вариант, что эта веселая коалиция может разрастись за счет других членов ДПМ. И тогда Санду будет ждать не премьерский пост или трамплин в президенты, а какое-нибудь изощренное унижение, изобретенное Владом Плахотнюком. Например, предложение возглавить снова министерство образования, что, согласитесь, для человека, мечтающего о посте главы государства, почти оскорбление.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

Коалиция с Шором и Канду практически невозможна

- Даже если в парламенте найдутся 51 голос, чтобы отправить в отставку правительство Кику, я не вижу ни одного решения для утверждения другого. Я не вижу, как ПДС создаст коалицию с партией «Шор» или с «PRO Moldova». Это очень сложно и шансы очень малы для формирования иного правительства, - заявил политолог Боцан.

По его мнению, нынешняя конфигурация из 54 депутатов позволяет парламентскому большинству держать ситуацию под контролем.

- Теперь все зависит от ситуации в Демпартии. Если те, кто остался, сохранят консолидированную фракцию, тогда все будет развиваться предсказуемо. После президентских выборов осенью, возможны с высокой степенью вероятности досрочные выборы, - заключил Боцан.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ