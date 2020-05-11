Слусарь готов подставить подножку Канду, видящему себя новым премьером

Сотрудничество слишком сомнительно. Похоже, что Андриан Канду заручился хорошими (по его собственному мнению) козырями и видит себя будущим премьером Республики Молдова, который сколотит под свои наскоро перекрашенные знамена всю оппозицию и поведет ее в бой за "спасение европейского курса".

Видимо, созревший где-то в заокеанских кабинетах план предусматривает органичный "камбэк" все тех же игроков - в то время как олигарх Плахотнюк со своей подмоченной репутацией является уже "битой картой" с точки зрения своего политического имиджа, его влияние американцы намерены использовать для того, чтобы вернуть себе рычаги власти в РМ. За это ему обещана спокойная жизнь в США.

Санду в этой конфигурации посулили пост президента, и в таких условиях ее не особо смущает, что трамплином для такого прыжка послужат политические активы Плахотнюка, причем, хочется подчеркнуть, именно те, которые наиболее всего запятнали себя участием в сомнительных и откровенно незаконных делах. Тому же Канду сейчас не о премьерстве бы мечтать, а отвечать на вопросы генпрокурора...

Характерно, что у Санду и Нэстасе в прошлом году была возможность "прижать" Канду, хотя бы за попытку переворота, как квалифицировали они недолгое сопротивление ДПМ-овцев появлению новой коалиции, но они даже не попробовали сделать этого. Видимо, уже тогда им сказали, что Канду может быть полезным и дергать его ни в коем случае нельзя.

ACUM-овцы, перебежчики из Pro Moldova, как уже переметнувшиеся, так и готовящиеся это сделать под давлением Плахотнюка, кучка депутатов Шора - из всего этого "партнеры по развитию" готовы создать очередной АЕИ "лебедя, рака и щуки". Может быть, вы помните таких персонажей из 90-х, как наперсточники - они сидели в людных местах, чаще всего у базаров, и предлагали сыграть в игру со стаканчиками и шариком.

Игра простая, казалось бы, но выиграть у этих проходимцев было нереально. Немало людей расстались со своими деньгами и даже влезли в долги, решив сыграть с такими типами в их игру. Действия зарубежных кураторов все последние годы напоминают действия именно таких вот наперсточников - как ты с ними ни играй, они все равно будут тасовать свои стаканчики (или карты), так, как им нужно, не считаясь с честью, с правилами, со здравым смыслом, с одной лишь целью, которая оправдывает все средства - оставить вас в дураках.

Впрочем, даже в прозападном лагере остаются люди, которые пытаются проявлять какую-то честь и не готовы играть роль откровенных шутов и прокладок. Например, Александр Слусарь, один из соратников Нэстасе - его пугает крайне сомнительная перспектива альянса с теми, кто, по сути, и представлял самое темное, скандальное крыло ДПМ в бытность этой партии Плахотнюка. Если для Санду, ослепленной навязчивой идеей стать президентом, в партнеры теперь сгодится и сам черт, то Слусарь более привередлив:

- Я думаю, что господин Канду - не та фигура, вокруг которой мы можем что-то построить. Если он думает, что мы позабыли об его прошлом рядом с Плахотнюком, то сильно ошибается. Ему надо много поработать, чтобы отыграться, принести извинения народу... Его идея звучит странно. Все, кто хотят блага стране, должны просто поддержать другое проевропейское правительство. Но оно не может быть создано вокруг Канду, - заявил Слусарь, слова которого приводит телеканал TV8.

Что ж, идея Слусаря понятна - и мы не можем не приветствовать его желание сохранить хоть какие-то остатки приличия после того, как он и его сокашники ACUM-овцы клялись и божились, что ни за что и никогда не будут иметь ничего общего с демократами. Они могут сколь угодно переименовываться, в ProMoldova, в ProEuropa, в ProUSA, проЗимбабве, как угодно, но партия - это не название, а люди. А вот этого кое-кто в американском посольстве упорно понимать не хочет...

Автор: Дан Дудка