В Европу идут сильные холода: Молдову ждет самый резкий скачок температуры в этом году

Выходные в Молдове были по-летнему теплыми. В парках людей было так много, будто никакого коронавируса и нет вовсе. Жизнь, хоть и подпорчена суровым вирусом, продолжается. Люди хотят тепла, воздуха, счастья…

Но желания погулять скоро будет меньше – к нам движутся холода. Обширные массы арктического воздуха накроют Европу, ее большую часть. Ожидаются сильные ветра, грозы, град. На северо-западе континента уже похолодало. А к началу следующей недели понижение температуры воздуха достигнет и нашей страны. Ожидается, что она будет на 10-12 градусов ниже нормы.

Страшно смотреть на прогнозы синоптиков. Так, если в понедельник и вторник, 11 и 12 мая, у нас 26-27 градусов тепла, то в среду – 16! Вот такой резкий скачок температуры нас ждет на этой неделе. Очевидно, метеочувствительным людям не поздоровится.

ЛИДИЯ ТКАЧ