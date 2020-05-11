Не плати лишнего: что делать, если в счетах за электроэнергию в Молдове данные выше вашего среднего потребления?

PREMIER ENERGY объясняет, что во время эпидемии коронавируса, сбор реальных показателей не проводится.

В условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, считывание реальных данных c счетчиков электроэнергии потребителей не проводилось, а коммерческие офисы распределителей электроэнергии были закрыты. Таким образом, счета за электроэнергию за март содержали оценочные данные. Некоторые потребители оказались в ситуации, когда оценочные данные были увеличены. Вот что вы можете сделать, если потребление слишком велико.

Agora связалась с главным поставщиком электроэнергии Premier Energy и выяснило, как потребители могут решить ситуацию с потреблением:

«Любой потребитель, который получил гораздо более высокую расчетную сумму счета, чем фактическую, должен связаться с компанией посредством звонка и сообщить данные реального счетчика или может дистанционно, в режиме реального времени передавать реальные показатели, записанные счетчиком, перейдя в раздел «Отправка индексов» на веб-сайте Premier Energy, затем повторное выставление счета будет сделано», сообщили представители компании.

Представители Premier Energy добавили, что «если потребитель получит счет с более высоким включенным потреблением и оплатит его, повторное выставление счета будет выполнено в следующем месяце, а уплаченная заранее сумма будет переведена на счет текущего потребления».

Кроме того, начиная с 4 мая этого года, большинство коммерческих офисов поставщика электроэнергии Premier Energy возобновят свою деятельность, и будет проведено фактическое считывание показаний счетчиков.

Коммерческие офисы в Кишиневе, Оргееве, Хынчешть, Кагуле и Комрате возобновят свою деятельность в соответствии с обычным графиком, обеспечив соблюдение всех мер безопасности в офисах: масок и защитных перчаток для сотрудников, размещения дезинфицирующих средств на входе и соблюдения социальной дистанции между людьми.