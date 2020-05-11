Знакомимся - Яков Крейзер, генерал армии (Еврей)

В 1962 году Якову Григорьевичу Крейзеру, командовавшему в то время войсками Дальневосточного военного округа, было присвоено воинское звание «генерал армии». Он стал единственным в советских вооруженных силах евреем, получившим такое высокие звание. Мог ли Крейзер в юности, будучи после шести лет школы дорожным рабочим, мечтать о том, что станет когда-либо вице-маршалом? А работал он два года на строительстве дорог, поскольку уже в 14 лет остался круглым сиротой.

Шел 1921 год — разруха, голод, гражданская война…

Шестнадцатилетний Яков, высокий, широкоплечий, физически очень сильный, выдал себя за восемнадцатилетнего и поступил в двухгодичную Воронежскую военную школу. Здесь он быстро показал, что обладает не только гибким умом и сообразительностью, но и отличными организаторскими способностями, умением на многочисленных учениях смело и решительно принимать в сложной обстановке целесообразные решения, помогать товарищам. После окончания школы и годичной стажировки в войсках Крейзер был назначен командиром взвода полковой школы в самую лучшую в Красной армии Московскую пролетарскую дивизию, которую до войны вполне обоснованно называли «кузницей советских маршалов». За пятнадцать лет службы в этой дивизии, пройдя последовательно должности командира роты, батальона и, в 1938 году, командира полка, он на многочисленных учениях, в том числе для иностранных военных гостей, в полевых поездках и на различных маневрах приобрел не только военные знания, но и выковал в себе мужество, волю, смелость.

В 1936 году за успехи в обучении войск командир учебного батальона Яков Крейзер был награжден орденом Ленина. Должность командира полка в Пролетарской дивизии была настолько почетной, что Крейзер получил квартиру в правительственном «Доме на набережной». В военном архиве я внимательно читал его личное дело. В каждой характеристике (они писались ежегодно) были только самые высокие оценки его служебной деятельности и командирских качеств, как говорят в армии, «одни восклицательные знаки». Правда, в одной из них наверху, где указывались биографические данные, — она была подписана командиром дивизии и командующим Московским военным округом маршалом С. М. Буденным, — красным карандашом жирно было подчеркнуто слово «еврей».

Два года Я. Г. Крейзер командовал соседней дивизией, а в мае 1941 года был назначен командиром своей родной Пролетарской, которая к тому времени стала 1-й гвардейской мотострелковой и была обеспечена автотранспортом. Долгие годы военной службы в образцовой дивизии сыграли свою роль. На пятый день Великой Отечественной войны Крейзер сумел вывести дивизию за семьсот километров от Москвы к реке Березине, в район города Борисова и остановить там немецкие войска.

Командовавший ими генерал Г. Гудериан в своей послевоенной книге написал: «27 июня 1941 года две танковые дивизии были задержаны на Березине огнем и контратаками свежих сил более чем на четыре дня…». Два полка дивизии Крейзера огнем отражали атаки противника, а он сам во главе третьего полка с танковым батальоном при поддержке артиллерийского полка майора Ботвинника контратаковал врага, прорвался на западный берег Березины и нанес по противнику удар стыла. Конечно, силы сторон были далеко не равны, но смелость и решительность Крейзера почти уравняли их.

Пока Пролетарская дивизия дралась на Березине и сумела даже частью сил ворваться в глубину одной из вражеских танковых дивизий, в двадцати километрах севернее, дивизии 20-й армии генерала П. И. Курочкина получили время для подготовки оборонительного рубежа, перед которым в начале июля вновь остановили противника. Бой на Березине был сравнительно небольшой, но важной победой.

За героизм, решительность и отвагу Я. Г. Крейзеру первому из командиров дивизии и первому из пехотинцев Красной армии было присвоено звание Героя Советского Союза. Вскоре он стал генерал-майором и был назначен командующим 3-й армией, во главе которой оборонялся более двух месяцев, нанося врагу большие потери.

Яков Крейзер (первый справа) со своими сослуживцами в годы войны

Но 30 сентября случилось непоправимое. Более пяти фашистских дивизий нанесли при поддержке крупных сил авиации мощный удар по армии Крейзера. Одновременно еще более крупные вражеские силы атаковали две соседние армии. Прорвав оборону, враг, окружив часть наших войск, стал быстро продвигаться к Вязьме с юго-запада. Одновременно одна полевая и одна танковая армия немцев преодолели нашу оборону в районе города Духовщины и тоже прорвались к Вязьме. Западнее Вязьмы оказались в окружении до шестисот тысяч наших бойцов. Крейзер, как и некоторые другие командармы, организовал упорную оборону своих дивизий в окружении, сковав значительные силы врага.

Одновременно он выдвигал часть своих сил на север, вывел их из окружения и организовал упорную оборону, задержав немецкие войска у самого Наро-Фоминска, чем внес большой вклад в оборону Москвы. Ему удалось пополнить и частично реорганизовать свою 3-ю армию, и 8 декабря 1941 года она вслед за армиями Западного фронта внезапно для противника перешла в решительное контрнаступление. Верный своей тактике, Крейзер направил дивизии в обход основных сил врага и уничтожил их по частям.

Уже к 20 декабря 3-я армия, преодолевая упорное сопротивление врага, в трудных зимних условиях продвинулась вперед на тридцать километров и продолжала идти вперед еще более двух с половиной месяцев. В мае 1942 года армия, входившая в состав Брянского фронта, вынуждена была перейти к обороне.

Крейзер был послан до сентября на курсы высшего командного состава при Военной академии Генерального штаба.

Когда в ноябре 1942 года наши войска окружили в Сталинграде трехсоттридцатитысячную вражескую группировку, Гитлер направил армию генерал-фельдмаршала Э. Манштейна для ее деблокирования. Но советское командование выдвинуло навстречу Манштейну заранее сформированную сильную 2-ю гвардейскую армию под командованием генерала Р. Я. Малиновского. Его заместителем был назначен Я. Г. Крейзер. Малиновский поручил ему возглавить группу войск армии в составе механизированного и кавалерийского корпусов и трех стрелковых дивизий. С 18 по 23 декабря 1942 года 2-я гвардейская разгромила армию Манштейна и совместно с другими армиями перешла в решительное наступление к Ростову.

2 февраля 1943 года Р. Я. Малиновский был назначен командующим войсками Южного фронта, а командармом 2-й гвардейской стал Я. Г. Крейзер. В середине февраля армия овладела Новочеркасском и начала преследование противника на Донбасском направлении. Продвинувшись на четыреста (!) километров, 2-я гвардейская вышла к подготовленному оборонительному рубежу противника по реке Миус. Было захвачено три тысячи пленных и уничтожено втрое больше немецких солдат.

Боевые действия 2-й гвардейской армии явились большим успехом в решении стратегических задач советского командования на юге. За боевые успехи и военное мастерство Якову Крейзеру было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

В редкие посещения Москвы Крейзер принимал активное участие в работе Еврейского антифашистского комитета.

В середине 1943 года Южный фронт, в который входила 2-я гвардейская армия, успешно продвигался вперед к Донецку. Но 24 июня противник силами шести дивизий нанес по 2-й гвардейской мощнейший контрудар. Девять суток Крейзер, используя все свое военное мастерство, отражал этот контрудар, смело вводя в бой самые последние резервы. Яростные атаки трехсот вражеских танков были отбиты; при этом войска армии проявили невиданное мужество и стойкость.

Командарм смело маневрировал частями и соединениями. Понеся огромные потери, немецкие войска остановились. Крупная битва была выиграна Крейзером. Все дни сражения он сохранял самообладание, уверенно и четко отдавал, единственно верные решения и требовал этого от подчиненных командиров корпусов и дивизий. В труднейшие моменты выезжал вперед и на месте решал возникшие боевые задачи, четко организовывал взаимодействие стрелковых и танковых войск с артиллерией и поддерживающей авиацией, умело использовал для управления войсками свой штаб.

Я. Крейзер был награжден орденом Кутузова I степени. За крупные боевые успехи армия получила благодарность Верховного Главнокомандующего.

Вскоре гвардейцы были выведены в резерв Ставки. Но отдыхать Крейзеру не пришлось — он был назначен командующим соседней 51-й армией, получившей задачу наступать на Крым. В октябре 1943 года Крейзер эту сложную задачу выполнил. Вместе с введенными в сражение танковыми и кавалерийскими корпусами его армия ворвалась на Перекопский перешеек и преодолела укрепления Турецкого вала. Часть армии форсировала «Гнилое море» — залив Сиваш, повторив подвиг войск Фрунзе, совершенный в 1920 году.

Но гитлеровцы не собирались отходить. Их сильная 17-я армия упорно оборонялась. Тогда командующий фронтом генерал Ф. И. Толбухин ввел из резерва 2-ю гвардейскую армию. 8 апреля 1944 года обе армии перешли в решительное наступление, причем главный удар наносила армия Крейзера. Обходным маневром она овладела Армянском. 11 апреля — Джанкоем, 13 апреля — Симферополем, 14 апреля — Бахчисараем. Такой высокий темп наступления Я. Г. Крейзер обеспечил смелой высылкой вперед сильных передовых отрядов, обходивших основные группировки противника, и умелой непрерывной разведкой.

На очереди был штурм города-крепости Севастополя. После тщательной подготовки наступление здесь началось 7 мая. На этот раз главный удар Крейзер нанес по наиболее сильному месту в обороне противника – через укрепленную Сапун-гору, там, где враг его не ожидал, и уже вечером 7 мая над горой взвился флаг, установленный воинами 51-й армии. Успех был обеспечен сосредоточением Крейзером превосходящих сил на избранных им направлениях, героизмом и высоким наступательным порывом войск, своевременным наращиванием командармом сил на направлениях дальше всех продвинувшихся войск.

Утром следующего дня были прорваны все три оборонительных рубежа противника, и передовые отряды Крейзера ворвались на улицы города. Упорные бои длились двое суток, и к исходу 9 мая Севастополь был освобожден. Советскому Черноморскому флоту была возвращена его главная военно-морская база.

За умелое руководство боевыми действиями Яков Крейзер был награжден орденом Суворова I степени, много боевых наград по его представлению получили бойцы и офицеры войск армии.

Нелишне напомнить, что при обороне Севастополя в 1941 от непрерывных атак гитлеровцев году советские войска удерживали город более двухсот дней.

После пребывания в резерве Ставки и пополнения 51-я и 2-я гвардейская армии были переброшены на 1-й Прибалтийский фронт генерала армии И. X. Баграмяна, который освобождал Белоруссию и приближался к границам Латвии. Здесь 20 июля 1944 года 51-я армия Крейзера была введена в сражение и вместе с 3-м механизированным корпусом за первые два дня боев продвинулась вперед на 35-70 километров и на следующий день овладела городом Шяуляем — крупным узлом обороны гитлеровцев в Прибалтике.

Отсюда она была повернута на север. Действуя дерзко и решительно, обходя вражеские гарнизоны, армия вырвалась к Рижскому заливу, решив стратегическую задачу: отрезала всю немецкую группу армий «Север» от Восточной Пруссии. Это была грандиозная победа. Противник пытался сильнейшими контрударами, в которых участвовало до пятисот танков и штурмовых орудий, сбить армию с достигнутого рубежа, но Крейзер, умело маневрируя своими войсками, с большими потерями для врага отбил эти контратаки.

В октябре армия возобновила наступление, смело обходила даже крупные вражеские группировки и сыграла основную роль в освобождении Латвии. Разгромив здесь главные силы врага, она способствовала тому, что соседи справа 13 октября освободили Ригу. Из пятидесяти девяти дивизий группы армий «Север» в этих упорных сражениях двадцать шесть дивизий были полностью разгромлены войсками фронта и более тридцати были буквально загнаны в северо-западную часть Латвии, на Курляндский полуостров, изолированы от действия на центральном направлении, полностью блокированы с суши и моря до самого дня Победы.

За смелое и решительное руководство войсками, обеспечившее ряд крупных побед, Якову Крейзеру было присвоено воинское звание генерал-полковника.

После окончания войны Крейзер два года командовал гвардейской армией в Закавказье. В 1949 году он окончил полный курс Военной академии Генерального штаба, а затем шесть лет успешно возглавлял армию в крупнейшем тогда Прикарпатском военном округе и еще восемь лет командовал рядом военных округов в Приуралье и на Дальнем Востоке. Учитывая его огромный опыт в обучении и воспитании офицерского состава, в ноябре 1963 года Якова Григорьевича назначают начальником Высших офицерских курсов «Выстрел» в Солнечногорске, которые все в армии называли «Полевой академией».

Шесть лет он провел на стрельбищах, полигонах, танкодромах на различных занятиях и учениях с будущими командирами полков и батальонов. Все показательные учения для весьма часто посещавших нашу страну руководителей многих государств проводились на «Выстреле». Крейзер умел проводить и показывать их мастерски — с боевой стрельбой, танковыми атаками, воздушными десантами.

Яков Крейзер с женой и сыном

Годы шли. Фронтовые раны, многолетняя напряженная работа подрывали здоровье Якова Григорьевича. В ноябре 1969 года он был назначен инспектором-советником при Министре обороны СССР. Ему были сохранены все атрибуты успешной карьеры. Но спокойная жизнь и уход из войск не удовлетворяли Крейзера. Он сильно, переживал и буквально через месяц скончался от обширного инфаркта в возрасте всего шестидесяти четырех лет. 2 декабря он был со всеми воинскими почестями похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На его могиле Министерство обороны установило гранитный памятник, на котором Яков Григорьевич — в военном мундире с Золотой Звездой, со всеми своими двенадцатью боевыми орденами и многими медалями — выглядел как живой, будто навечно оставленный в рядах Советской Армии.

Еврейский народ может гордиться таким выдающимся военачальником, как Яков Крейзер, имя которого вошло в историю нашей страны.

Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 50