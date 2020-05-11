До пенсии осталось 30 леев: почему в магазинах плачут молдавские пенсионеры

В магазинах сейчас странная обстановка. Что интересно, в магазинах намного меньше людей, чем в пик карантина. И все какие-то пришибленные. Говорят тихо. Двигаются медленно и осторожно.

Продуктов берут мало. Уже не вижу переполненных тележек с продуктами. И пожилых людей очень мало. Сегодня видела только одну старушку. Мне стало её так жаль. Полуслепая,.спрашивает у всех: "А здесь,что написано? А здесь?".

Никто не отвечал. Все проходили мимо,словно зомби. С восковидными лицами и пустыми глазами. Старушка наклонилась к ценнику и расплакалась оттого, что не смогла увидеть цену...

Пока я с другого конца зала подошла, пожилая женщина уже рыдала во весь голос. Я прочла ей всё, показала интересующий товар. А она мне, всхлипывая, рассказала.

- Во время карантина просила соседа кое-что из продуктов покупать. Позавчера дала ему пятьдесят леев, а он их пропил. Не знаю, когда пенсия будет, у меня осталось всего тридцать леев. Боюсь взять хлеб и молоко, а вдруг мне не хватит. Стыдно будет. Я же давно не была в магазине. А мне ещё жить. И помочь некому. Сын живёт в России, но почему-то не выходит на связь уже месяц. Боюсь,чтобы с ним что-то не случилось.

Я предложила ей помочь. Она отказалась наотрез. Спросила телефон. Смутилась.

- Сейчас всем тяжело. Не нужно. Может пенсию на днях получу...

ЕЛКА СОЛНЫШКИНА