Аналитика: Президента Додона наказали перед выборами

Одной из главных последних новостей в Молдавии стало решение Конституционного суда (КС) признать неконституционными некоторые положения соглашения, заключенного между правительством Республики Молдова (РМ) и правительством Российской Федерации, и касающиеся предоставления Россией кредита в размере 200 миллионов евро. Это решение является окончательным и не может быть обжаловано в других судах. То есть кредит, часть которого правительство планировало использовать для выплаты пенсий и зарплат бюджетников, не придет в республику, так как КС поддержал оппозиционные партии, подавшие иски.

На днях партия Платформа «Достоинство и правда» (ППДП) и Партия действия и солидарности (PAS), ранее представлявшие единый проевропейский блок ACUM, проигравший парламентские выборы социалистам, решила испортить партии власти очередную избирательную кампанию. Именно этим можно объяснить протест представителей этих партий против российских денег, которые могли поступить в Молдавию в виде кредита. Лидер PAS Майя Санду недавно высказала мнение о том, что с помощью кредита Россия попытается «закабалить Молдову». Но так как деньги стране нужны, Санду стала искать замену российскому кредиту в ЕС. В четверг в Кишиневе встречали гуманитарный груз из Румынии: полмиллиона штук медицинских масок, 40 тысячах литров медицинского спирта, 25 тысячах литров биоцида, а также лекарства для борьбы с коронавирусом. В Европе пообещали Молдавии 100 млн евро.

Между тем, как заявили в правительстве РМ, российские деньги могли прийти уже 31 мая. Но уже включенные в государственный бюджет страны 200 млн евро не поступят в Молдавию. Это значит, что правительству придется пересмотреть расходы и значительно сократить их.

Согласно данным проведенного накануне опроса общественного мнения подавляющее большинство граждан Молдавии поддерживали предоставление своей стране кредита РФ.

Конституционный суд решил иначе. И оказался втянутым в предвыборную кампанию, которую открыли молдавские партии. Суть начавшейся игры: изменить геополитический вектор Молдавии, отказавшись от развития отношений с Евразийским экономическим союзом и Россией. Для этого надо не дать выиграть президентские выборы, намеченные на осень, президенту Игорю Додону, которого правые партии обвиняют в пророссийских взглядах. Но вполне возможно, что одновременно с президентскими в РМ пройдут и досрочные парламентские выборы. Шансов получить большинство голосов избирателей у Партии социалистов больше. Правые партии хотят изменить картину, снизив доверие населения к социалистам. В этом контексте решение КС о запрете российского кредита вполне логично.

Президент Игорь Додон заявил, что дал поручение чиновникам собрать данные по кредитам, которые до социалистов брала в ЕС предыдущая власть. Он обещал доложить населению, у кого и сколько занимала Молдавия и куда потрачены одолженные деньги. Додон заметил, что Конституционный суд никогда не интересовался этим вопросом.

Следует отметить, что кредит у правительства РФ просил президент Игорь Додон. Его оппоненты ставят в вину Додону и то, что он попросил у России, и то, что Москва ему не отказала.

Судьи Конституционного суда РМ вольно или невольно оказались на стороне оппозиции. КС обратился в Венецианскую комиссию, Европейский парламент, Совет Европы и ко всему дипломатическому корпусу, аккредитованному в РМ. Судьи КС пожаловались в европейские институты о давлении, оказываемом на них. Данную ситуацию прокомментировал евродепутат Зигфрид Мурешан: «ЕС следит за тем, как судьи Конституционного суда подвергаются преследованиям, шантажу и клевете. Никто, ни президент, ни премьер-министр, ни правящая партия не могут заставить КС выполнять политические приказы вместо того, чтобы вершить правосудие. Желание президента Додона и Партии социалистов обременить граждан Республики Молдова небезопасным российским кредитом только для того, чтобы обеспечить победу на следующих выборах, превысило допустимый предел. Усилия по политизации Конституционного суда Республики Молдова будут иметь негативные последствия для отношений ЕС-Молдова».

В то же время эксперт Jamestown Foundation Владимр Сокор считает, что ситуация «с российским кредитом раскрывает внутренние противоречия в РМ».

В статье «Российский заём вскрывает внутренние разломы в Молдове» он написал, что «неспособный отвечать жестким условиям международных финансовых рынков, Кишинев попросту не видел другого источника, кроме российского кредита на льготных условиях для развития инфраструктуры».

«С политической точки зрения, получение российского займа соответствует доктрине Додона и его Партии социалистов о «сбалансированной политике» между Западом и Россией. По их мнению, российский кредит начнет «уравновешивать» полную «зависимость» Молдовы от западного финансирования; российский кредит не будет иметь политических условий; он будет поддержан основными избирателями ПСРМ; и, вероятно, приведет к приходу некоторых российских строительных фирм в Молдову в качестве подрядчиков, которые возможно, объединятся с привилегированными местными бизнесменами», - отметил Сокор.

Он считает «неоспоримым фактом, что Молдова не будет развиваться без достойных дорог, а российский кредит был единственной возможностью для этой цели».

«Не Партия социалистов Додона лишила Молдову финансирования ЕС. Это сделал бывший правитель Владимир Плахотнюк и завещал эту ситуацию правительствам-преемникам. Правительство блока ACUM (июнь-ноябрь 2019 г.) могло бы восстановить финансирование ЕС и даже быстро возобновить кредитную программу МВФ, но упустило этот шанс, когда оно потеряло власть - ненужная и вполне предотвратимая ошибка», - отметил Сокор.

По его словам, «пандемия коронавируса сместила акценты Молдовы с финансирования развития на финансирование выживания».

«Несмотря на то, что Молдова получает чрезвычайную помощь от западных доноров, она подвержена высокому риску экономического коллапса в результате двойного удара внутренних и внешних шоков. Российский кредит стал бы ценным источником финансирования. Но некоторые из его условий неприемлемы для парламентских оппозиционных партий, которые оспорили соглашение в Конституционном суде», - заметил Сокор. Он считает, что их цель – «заставить правительство пересмотреть соглашение с Россией, которая может отказаться от переговоров».