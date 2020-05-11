В Комрате появятся новый парк и микроозеро

В столице Гагаузской автономии ведутся работы по благоустройству поймы реки Ялпуг. Там появится новый парк и микроозеро.

Работы по благоустройству поймы реки Ялпуг ведутся в активном темпе, более половины работ выполнено. Как рассказал новостному порталу gagauzinfo.md первый заместитель примара Комрата Георгий Сары, завершается завоз чернозема.

«После завоза будет выровнена земля и будут посажены деревья. – сообщил подробности вице-мэр столицы Гагаузии. - Кладется полутораметровый слой чернозема, чтобы потом деревья смогли хорошо прижиться. Там мы и в прошлом году посадили деревья, а сейчас предусматривается и установка оросительной системы».

Часть чернозема завозится со стороны объездной дороги, где ведутся работы по строительству новой дорожной артерии, остальная часть - с территории промышленного парка. На этой территории будут высажены деревья, будут обустроены тротуары и установлены скамейки.

Это стало возможным благодаря участию примэрии в проекте «Апеле Молдовей» совместно с неправительственной организацией «Веста» по озеленению населенных пунктов. Бюджет проекта составляет полмиллиона лей, тендер выигран на чуть более 300 тысяч лей.

Помимо благоустройства поймы реки Ялпуг в Комрате появится и микроозеро.

«Из дренажных систем в Ялпуг вытекает прозрачная родниковая вода, мы хотим ими воспользоваться и сделать небольшое озеро, благоустроить вокруг него территорию. Это в рамках другого проекта. Работы уже начались, котлован вскопали», - сказал Георгий Сары.

Работы по обустройству микроозера в Комрате продолжатся после завершения чрезвычайного положения в стране.