Майя Санду: ПДС попытается улучшить жизнь граждан, независимо от политических последствий для себя

Председатель Партии действия и солидарности (ПДС) Майя Санду считает, что нынешнее правительство является „недееспособным и безответственным”, которое не смогло справиться с санитарным кризисом, и из-за этого произошло огромное количество заражений в медицинской системе, и не только. Если все будет продолжаться таким же образом, это может привести к кризису во всех областях. Поэтому ПДС попытается улучшить жизнь граждан независимо от политических для себя последствий в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но это зависит, однако, и от депутатов парламента. Об этом лидер ПДС заявила в прямом эфире на Facebook, передает IPN.

„И здесь очень сложная ситуация для нас. Попробовать назначить лучшее правительство для граждан, взяв на себя все политические и имидж-риски, в том числе дальнейшие предвыборные риски, или оставим все как есть? Я считаю, что, если мы честны с самими собой, мы должны попытаться улучшить жизнь граждан, независимо от политических последствий для нас в среднесрочной и долгосрочной перспективе. И это то, что мы попытаемся сделать. Теперь, естественно, зависит и от других депутатов парламента”, - заявила Майя Санду.

По словам лидера ПДС, в ситуации, в которой она предлагает назначение нового правительства, существуют большие риски для партии. „Если мы оставим это правительство, мы все убедились, и особенно, если оно останется, мы все убедимся, насколько плохой будет ситуация. И ситуация будет плохой для граждан, а не для властей, потому что они всегда выходят из положения”, - заявила лидер ПДС.

В том, что касается осенних президентских выборов, Майя Санду сказала, что выступает за единого правого кандидата, но за того, у которого есть самые большие шансы. Однако лидер ПДС говорит, что многие правые партии уже объявили своих кандидатов, в том числе лидер Платформы DA Андрей Нэстасе. „Мы хотим выиграть эти президентские выборы и снять Игоря Додона с поста, потому что только так мы можем отрезать голову мафиозной системы. Для этого мы должны пойти на эти выборы с кандидатом, который имеет наибольшие шансы”, - заявила Майя Санду.

В прямом эфире, показанном вечером 10 мая, лидер ПДС предложила вариант ответа на вопрос, который Агентство IPN вывело в заголовок анализа от 9 мая „Вернется ли Майя Санду в кресло премьер-министра?”.