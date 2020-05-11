Дожди пришлись впору, но до черешни ли будет в политический зной?

Обзор общественно-политических событий и тенденций от IPN (04.05-10.05.2020)

Ключевые события: от А до Я

I. Соглашение о российском кредите было объявлено неконституционным. Постановление Конституционного суда, принятое 7 мая, является окончательным и обжалованию не подлежит.

II. Тайная вечеря в гостинице „Luna” и ничего святого в том, что последовало . Фракция ДПМ провела в парламенте 7-часовое заседание.







СОБЫТИЕ I Соглашение о российском кредите было объявлено неконституционным. Постановление Конституционного суда, принятое 7 мая, является окончательным и обжалованию не подлежит. Суд также отменил решения правительства об инициировании переговоров и ратификации соглашения.

В прошлый понедельник, 4 мая, после традиционной встречи с главой государства Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной, премьер-министр Ион Кику назвал обжалование Закона о кредитном соглашении между Республикой Молдова и Российской Федерацией „политической атакой”.

Тем не менее, авторы обращений, депутаты группы Pro-Moldova, ПДС и Платформы DA отметили в суде, что были нарушены процедуры и этапы, связанные с инициированием и утверждением международного договора, следовательно, была нарушена Конституция.

В то же время, по мнению истцов, кредитное соглашение содержит положения, которые не соответствуют национальным и экономическим интересам Республики Молдова и которые посягают на суверенитет и экономическую безопасность государства.

„Согласно соглашению, частные долги молдавских компаний российским банкам могут быть преобразованы в государственный долг. Мы единственная страна в мире, которой Россия навязала такое условие. Это международный договор, и сегодня все признали это, даже если уклонились от этого”,- отметил Серджиу Литвиненко.

„Конституционный суд проявил мужество, выдержал беспрецедентное давление и угрозы в свой адрес и доказал, что он единственный гарант Конституции! Мы не против какой-либо помощи или кредита. Но любые финансовые обязательства должны подписываться в национальных интересах и с соблюдением национального суверенитета”, - заявил депутат группы Pro Moldova Серджиу Сырбу.

Партия социалистов Республики Молдова распространила пресс-релиз, в котором расценивает решение Конституционного суда как „политизированное, антинациональное и проолигархическое”. В то же время лидер ПКРМ, бывший президент Республики Молдова Владимир Воронин заявил в эфире одной из телепередач, что не подписал бы кредитное соглашение между Российской Федерацией и Республикой Молдова в том варианте, в котором оно было составлено.

Несмотря на то, что нынешний глава государства Игорь Додон объявил, что власти ПСРМ-ДПМ намерены пересмотреть кредитное соглашение, Российская Федерация не была проинформирована о истинных причинах его аннулирования.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко не знает о юридическом невежестве кишиневской стороны и поддерживает мнение ПСРМ и президента Игоря Додона о том, что решение Конституционного суда связано с существованием в Республике Молдова некоторых „политиков, которые, возможно, без внешнего влияния, ставят свои политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан”. Чиновник не упоминает и не комментирует отклонения от национального законодательства, допущенные молдавскими властями в процессе подписания кредита.

Эпизод с российским кредитом сильно поколебал действующие договоренности, ускоряя процессы нестабильности. Анализ IPN от 9 мая прощупывает почву возможных событий, ссылаясь в том числе на предложения группы Pro Moldova, которая настаивает на том, что нынешнее правительство не справляется с ситуацией и должно подать в отставку. Оно, по словам лидера группы Андриана Канду, очень плохо борется с пандемией, неспособно защитить предпринимателей и работников от ее последствий, принимает неконституционные законы (после постановления Конституционного суда от 7 мая не о чем говорить), не уважает и не ценит поддержку ЕС.

СОБЫТИЕ II Тайная вечеря в гостинице „Luna” и ничего святого в том, что последовало . 4 мая пресса сообщила, что фракция ДПМ провела в парламенте 7-часовое заседание, после чего были сделаны заявления, в том числе, на лестнице парламента. Лидеры ДПМ заявили, что у них были жаркие дискуссии, но было достигнуто соглашение о том, что партия останется в правящей коалиции вместе с Партией социалистов. „Мы провели анализ уходов из партии, сделали необходимые выводы. Мы проанализировали и деятельность в коалиции, мы очень разные, но пришли к выводу, что сделанный тогда ДПМ шаг был правильным, он не бросает страну в хаос, потому что если учесть пандемическую ситуацию, то возможный политический кризис был бы катастрофическим для Республики Молдова. Досрочные выборы могут быть спровоцированы в двух случаях - если не назначено правительство и если парламент не является функциональным три месяца. Представляете, как это может повлиять на состояние дел в стране?”,- заявил лидер ДПМ Павел Филип. Отвечая на вопрос, хотят ли определенные силы в ДПМ удалить его из руководства партии, Филип сказал, что такой вопрос не рассматривался.







Впоследствии ДПМ и ПСРМ разместили на официальных сайтах обеих партий одинаковый пресс-релиз „Республика Молдова постепенно выходит из чрезвычайного положения с сохранением предохранительных мер”, в котором говорится, что „представители двух правящих партий” обсудили на заседании в понедельник темы, связанные с пандемией и сельскохозяйственным годом”. Более того, было подчеркнуто, что в заседании, которое журналисты восприняли как заседание фракции, участвовал глава государства и премьер-министр.

Однако ни Игорь Додон, ни Ион Кику и ни один из ведущих членов социалистов не высказались по поводу мероприятия, в котором участвовали.

Из двух версий о том, что было на заседании, вариант с пандемией и сельским хозяйством даже не учитывается в публичном пространстве, а другая версия наоборот дала повод вспомнить все угрозы, которые, однако, не оправдались.

В воскресенье, 3 мая, ведущие члены ДПМ провели тайную встречу, чтобы высказать свою позицию. Думитру Дьяков, Владимир Андронаки, Еуджениу Никифорчук и бывший директор СИБ Василе Ботнарь провели в гостинице „Luna” в Кишиневе продолжительную встречу с Александром Вылку. Многие говорят, что Александру Вылку является человеком Игоря Додона.

Ходят слухи о том, что Павла Филипа может заменить у руля формирования Ион Кику. Другой слух заключается в том, что Павел Филип сам пытался устранить группу Еуджениу Никифорчука, и по этому вопросу было много разговоров. Люди, однако, остались на своих местах, и статус-кво был сохранен. Коалиция, которая позволяет Игорю Додону думать о втором мандате президента, сохранилась.

В этом контексте Павел Филип сослался на умение ветерана молдавской политики Думитру Дьякова умиротворять и уравновешивать позиции соперников.

И, казалось бы, тема „массовых уходов из ДПМ”, „депутатов, шантажируемых уголовными делами”, компрометирующего материала и тайных встреч в гостиницах была исчерпана на некоторое время, но спустя день „топор войны был откопан” снова.

Группа, которая проектирует на ДПМ интересы Игоря Додона показала, на что могут рассчитывать те, кому надоело видеть, как демократы дружат с социалистами: в публичном пространстве появились свидетельства о том, что на пресловутом заседании самого Павла Филипа обвинили в коррупционных действиях в период его премьерства, в незаконной приватизации части Дома печати, столовой правительства, в строительстве недвижимости в самом центре Кишинева - возле Дома печати и возле здания Министерства сельского хозяйства. И в том, что в настоящее время его единственной заботой является то, чтобы сохранить свое имущество и избежать ответственности – как ему, так и его близким.

Глава партии также был обвинен в том, что из-за его некачественных решений, возможно с учетом собственных интересов, его поведения, внутри формирования ухудшилась партийная дисциплина, что привело к расколу формирования и уходу ведущих и высокопрофессиональных членов, таких как Руксанда Главан, например. Многие говорили, что на заседании в понедельник Павел Филип был на грани отставки.







На то, что данное соглашение основано на уязвимостях, страхе и неуверенности, указывает и заявления мэра Бельц Ренато Усатого о том, что 8 человек поддержали предложение Павла Филипа тайно проголосовать за исключение Еуджена Никифорчука из партии. Будучи миноритарными при состоявшемся голосовании, они вполне могут стать виновниками „разрыва” в ДПМ.

Гипотетически, эта „команда предателей”, как бы их назвал Владимир Воронин, могла бы изменить сложившееся соотношение сил. Коалиция ПСРМ-ДПМ с 57 депутатами потеряла бы 8 голосов, что лишило бы правительство Кику политической поддержки в парламенте. Заявление местных активистов Демократической партии Дрокиевского, затем Унгенского, Леовского и Сорокского районов о том, что они покидают формирование, разочаровавшись в партии, показывает, что в ДПМ существует определенный потенциал для раскола.

Решение укрепить „взаимопонимание” с помощью „компромата” может иметь много причин. Вспомним недавнее заявление почетного председателя Демократической партии о том, что депутаты от ПДС пытаются завязать диалог о новой правящей коалиции. По сути, „мы рады, что некоторые коллеги проснулись и готовы начать диалог. Нет проблем, давайте сядем и обсудим, найдем решения, но давайте заниматься серьезными вещами”, - отметил Думитру Дьяков.

Таким образом, заявления депутата ПДС Михая Попшоя, который сказал, что „готов вступить в альянс и с чертом”, лишь бы победить Игоря Додона, берутся всерьез.

После того, как КС признал неконституционным кредитное соглашение с Российской Федерацией, Олег Сырбу, Елена Бакалу, Виолетта Иванов и Владимир Витюк покинули фракцию ДПМ, а часть из них присоединилась к группе Pro-Moldova, сократив до 54 число членов коалиции, поддерживающих нынешнее правительство - 37 социалистов и 17 демократов.

События недели вкратце

9 МАЯ

1. Как и на Рождество, молдаване хорошо себя почувствовали сидя в двух лодках. Как обычно, это их не побеспокоило.

2. „Да здравствует Европейский Союз, да здравствует Республика Молдова!”

ПЕРЕТРЯСКA ПОЛИТИЧЕКОЙ КОЛОДЫ







3. Pro Moldova предложила создать антиправительственный блок

4. Александр Слусарь: „Если г-н Канду думает, что кто-то забыл о его славном прошлом…

5. Не может быть и речи об идеологии! В связи с произошедшим, лидер Демократической партии Павел Филип отметил хорошую режиссуру...

6. Телевизионные варианты президента об уходах из ДПМ

7. ПСРМ распространила сообщение, в котором утверждается, что уход демократов „является частью стратегии беглых олигархов

ПРАВИТЕЛЬСТВО / КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

8. На работу, не на вечеринку! С 4 мая сотрудники государственного сектора вернулись к обычному рабочему графику.

9. Правительство ищет решения для экономических агентов, задолжавших банкам.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

9 НПО подписали обращение к политикам о прекращении нападок в адрес Конституционного суда

10. Будем выбирать партии! Конституционный суд постановил, что возможные досрочные парламентские выборы могут состояться только на основе пропорциональной системы голосования, и только после 16 августа.

ЭКОНОМИКА

11. Пандемия опустошит наши карманы. Экономисты из German Economic Team (GET) отметили, что в Республике Молдова кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, будет более суровым, чем кризис 2008-2009 годов.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

12. Премьер-министр „за грудки” с прессой. По случаю Всемирного дня свободы прессы на официальной странице правительства было опубликовано поздравительное послание...

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ







14. Под мостом, с воспоминаниями о „цветочных мостах” 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью в размере 3,5 млн. евро из Румынии прибыли в Республику Молдова

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕГИОН

15. Представители ВОЗ в Молдове провели миссию по мониторингу в приднестровском регионе.

16. Миротворческий механизм в Зоне безопасности не работает

События недели, подробно

9 МАЯ







1. Как и на Рождество, молдаване хорошо себя почувствовали сидя в двух лодках. Как обычно, это их не побеспокоило. Первые лица в государстве возложили 9 мая утром цветы на Мемориальном комплексе „Вечность” в связи с 75-й годовщиной великой победы над фашизмом.

По словам президента Игоря Додона, исполнилось 75 лет Великой победе в Великой отечественной войне. Председатель парламента Зинаида Гречаная отметила, что „мы не должны забывать о ветеранах, которые еще живы, и заботиться о них”, и необходимо передавать „эту память следующим поколениям”. А премьер-министр Ион Кику отметил, что 75 лет назад здесь, в Европе, закончилась самая кровавая война в истории человечества.

2. „Да здравствует Европейский Союз, да здравствует Республика Молдова!”. 9 мая, когда Европейский Союз отмечает 70 лет со дня основания Объединенной Европы, Посол ЕС в Республике Молдова Петер Михалко от своего имени и от имени послов стран-членов Европейского Союза поздравил граждан Республики Молдова. Он сказал, что ЕС решительно поддерживает „реформы, которые еще не завершены”, но такие необходимые, давно желанные гражданами Молдовы. Он сказал, что основными сферами общества, которые влияют на повседневную работу, являются правосудие, правовое государство, демократия, избирательные стандарты и свобода прессы. Честность, прозрачность и борьба с коррупцией должны продолжаться, и гражданское общество должно иметь поддержку и инструменты для повышения ответственности тех, кто находится у власти. Посол выразил благодарность тем, кто борется с пандемией на переднем крае, и тем, кто уязвим в этом пандемическом кризисе.

ПЕРЕТРЯСКA ПОЛИТИЧЕКОЙ КОЛОДЫ

3. „Про” выступает „против”. 8 мая депутат Pro Moldova Андриан Канду предложил создать антиправительственный блок для борьбы с правящими партиями. Он призвал Платформу DA и Партию действия и солидарности объединить свои силы, чтобы свергнуть нынешнюю власть. Политик обратился и к бывшим коллегам из Демократической партии, в частности к ее лидеру Павлу Филипу, и призвал его принять решение, „перестать сидеть в красном болоте” и покинуть парламентское большинство, находящееся у власти.

4. Партия „Шор” приветствовала призыв группы Pro Moldova о создании антиправительственного блока и объявила, что присоединится к нему. Партия отмечает, что нынешняя власть подчиняется личным, предвыборным интересам президента Игоря Додона, фактического лидера ПСРМ.

Отреагировал и вице-председатель парламента Александр Слусарь: „Если г-н Канду думает, что кто-то забыл о его славном прошлом у Плахотнюка, то он сильно ошибается. С моей точки зрения, г-н Канду должен многое сделать, чтобы восстановить свой имидж, должен извиниться перед народом, а его идея звучит очень странно”, - сказал депутат, которого поддержал и его коллега по партии Игорь Мунтяну: „Я не думаю, что у г-на Канду есть моральное право предлагать создание блока”.

5. Ни о какой идеологии не может быть и речи! Лидер Демократической партии Павел Филип утверждает, что все было хорошо срежиссировано. Обращение Андриана Канду еще не было объявлено, а бывшие коллеги уже заявили, что присоединяются к нему. Павел Филип утверждает, что те, кто покинул ДПМ, больше всех продвигали идею вступления в коалицию с Партией социалистов. Вот почему он далек от мысли, что они ушли по идеологическим причинам.

По словам председателя ДПМ, те, кто сегодня желает досрочных выборов, должны помнить о том, что они проиграли выборы в муниципии Кишинев, выборы в Хынчештском округе. По его мнению, все, что происходит в последнее время, является беспрецедентной атакой против ДПМ. „Мы все должны понимать, что запущен очень и очень большой механизм”, - отметил Павел Филип.

6. Телевизионные варианты президента В очередной серии телевизионных обращений президент Игорь Додон отметил, что „если уходы из ДПМ продолжатся, то скорее всего у нас будут досрочные парламентские выборы, или правые партии - Майя Санду - должны сесть за стол переговоров с Шором, Канду и теми, кто уходит из ДПМ”.

Более того, если Майя Санду прибегнет к этому жесту, то „на президентских выборах мы победим в первом туре. Досрочные парламентские выборы выиграют две крупные партии: Социалисты и Майя Санду. Остальные будут заниматься политикой вне парламента”, - заявил Игорь Додон.

7. ПСРМ распространила сообщение, в котором утверждается, что уход демократов „является частью стратегии беглых олигархов, которые хотят снова подчинить себе страну”. Формирование также отмечает, что отвергает большинство, „созданное из туристов”, и в любой момент „готово к досрочным выборам”. „Мы отвергаем большинство, созданное из туристов, как практикуют олигархи, покупая депутатов, как картофель на рынке. Мы решительно отвергаем большинство, состоящее из таких депутатов как Канду и Шор, прямых представителей олигархических групп, которые обокрали Молдову и довели ее до нищеты” - утверждают представители ПСРМ.

Почетный председатель ДПМ Думитру Дьяков считает, что после ухода четырех депутатов больше не будет выходов из партии, все остальные „останутся”. В то же время демократ говорит, что если парламентская группа Pro Moldova захочет вернуться в ДПМ, то он их будет приветствовать.

ПРАВИТЕЛЬСТВО / КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

8. На работу, не на вечеринку! С 4 мая сотрудники государственного сектора вернулись к обычному графику работы. Также возобновляется розничная торговля всеми видами товаров и продуктов, за исключением торговых единиц, расположенных в торговых центрах, на рынках, в аэропортах и международных портах, а также в международных пунктах пересечения государственной границы.

Также с минувшего понедельника возобновилась торговля упакованными продуктами и катеринг через учреждения общественного питания и предприятия, которые продают выпечку, хлебобулочные изделия и другие продукты питания у окна.

Также возобновляют свою деятельность и торговцы продуктами питания в пакетах через единицы общественного питания в подразделениях по продаже нефтепродуктов, исключая их потребление в помещении или на территории предприятия.







И общественный транспорт в Бельцах и Кишиневе возвращается к обычному графику работы. В Кишиневе кондукторы возвращаются на работу, а все пассажиры в общественном транспорте обязаны носить маски или шарфы, платки, другие предметы одежды.

С 11 мая начинают работать рынки во всех населенных пунктах страны, за исключением Кишинева и Бельц. Торговые центры еще не открываются. Многофункциональные центры в подчинении Агентства публичных услуг возобновляют работу по документированию населения. Будут разрешены богослужения во дворах церквей с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Скоро откроются парикмахерские и стоматологические кабинеты.

9. Правительство ищет решения для экономических агентов, задолжавших банкам. Правительство сосредоточено на мерах, способных сохранить рабочие места и поддерживать деятельность предприятий, в том числе путем перераспределения кредитов и отказа от санкций за задержку погашения.

Национальная комиссия по финансовому рынку сообщила, что 13 микрофинансовых организаций (сектор небанковского кредитования), владеющие 51% рынка или 285 тыс. бенефициаров, согласились перераспределить или пересмотреть кредиты. Уже было пересмотрено более 41182 тыс. контрактов на сумму 677 млн. леев. Были аннулированы штрафы в размере 10 млн. леев для 10370 человек. Национальный банк Молдовы сообщил, что в банковском секторе уже были перераспределены и пересмотрены кредиты на сумму около 2,85 млрд. леев, из которых 2,5 млрд. леев для юридических лиц и 350 млн. леев для физических лиц. Это составляет около 6,8% от существующих заемщиков.

Были рассмотрены несколько способов поддержки для получателей кредитов - физических и юридических лиц. „Окончательное решение по этим способам будет принято после консультаций премьер-министра с бизнес-ассоциациями, которые состоятся в течение следующих нескольких дней”, говорится в пресс-релизе.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

10. 9 НПО - Институт европейских политик и реформ (ИЕПР), Amnesty International Moldova (AIM), Сообщество WatchDog, Ассоциация за демократию через участие ADEPT, Ассоциация Promo-LEX, Восточноевропейский фонд, Институт публичных политик (ИПП), Центр политик и реформ призвали политиков прекратить атаки в адрес Конституционного суда и судебной системы, а Генеральную прокуратуру тщательно и оперативно расследовать предполагаемую слежку за судьями Конституционного суда и предоставить публичные сведения о предпринятых действиях.

Они также требуют, чтобы СМИ беспристрастно и добросовестно сообщали о ситуации в секторе правосудия, в том числе о деятельности Конституционного суда, а партнеров по развитию просят внимательно следить за текущей ситуацией вокруг Конституционного суда, а также за нападками политиков и за действиями или бездействием правовых учреждений в отношении судей и прокуроров.

11. Будем выбирать партии! На заседании в четверг Конституционный суд постановил, что возможные досрочные парламентские выборы могут состояться только на основе пропорциональной системы голосования и не ранее чем через год после опубликования решения о внесении изменений в избирательную систему в Monitorul Oficial - 16 августа 2019 года. Данное решение аннулирует решение старого состава КС, согласно которому, досрочные выборы не могут быть организованы на основе другой избирательной системы, кроме предыдущей - смешанной.



ЭКОНОМИКА







12. Пандемия опустошит наши карманы Экономисты из German Economic Team (GET) отметили, что в Республике Молдова кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, будет более суровым, чем в 2008-2009 годах. По оценкам, Республика Молдова вошла в кризис, спровоцированный пандемией COVID-19 с уже ослабленной экономикой, с негативным развитием со второй половины 2019 года.

Приостановление или резкое снижение экономической деятельности по многим сегментам привели к потерям в 1,5 млрд. леев в марте, 5,4 млрд. леев в апреле и около 3,9 млрд. леев в мае. Предполагается, что самые большие потери будут регистрироваться в области инвестиций, услуг и торговли непродовольственными товарами. По мнению специалистов, внутренний шок приведет к снижению спроса и продукции примерно на 11,4 млрд. леев во II квартале 2020 года и примерно на 20,8 млрд. леев (1,15 млрд. долларов) в течение всего 2020 года.

„Тем не менее, фактическое снижение ВВП будет ниже, поскольку снижение импорта компенсирует эффект”, утверждают авторы исследования. Если ранее МВФ прогнозировал рост ВВП в 3,8% в 2020 году, то кризис из-за коронавируса приведет к общему сокращению реального ВВП на 6,3% в 2020 году. Таким образом, потери от пандемии оцениваются примерно в 10,1% от ВВП.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

13. Премьер-министр в „за грудки” с прессой. По случаю Всемирного дня свободы прессы на официальной странице правительства было опубликовано поздравительное послание, которое спровоцировало бунт журналистов, поскольку оно отражало в основном личные взгляды на средства массовой информации. „Мы живем во времена, когда новость стала товаром, и производство новостей все больше нацелено на создание сенсационных историй и все меньше учитывается истина или актуальность. В наше время дезинформация осуществляется ежедневно с помощью производства огромного объема информации, из-за чего страдает качество и достоверность новостей.

Сегодня работникам прессы требуется гораздо больше знаний, наблюдательности и сильного инстинкта справедливости. Знания и наблюдательность нужны, чтобы понять изученную область. Инстинкт справедливости нужен, чтобы хорошо различить границу между истиной и ложью и доставлять читателю исключительно одну правду”, говорится в сообщении.







В другом послании, размещенном премьер-министром Ионом Кику на ФБ и задуманном как ответ на письменное ходатайство журналистов о предоставлении им свободного доступа к информации, представляющей общественный интерес, премьер отмечает, что „объективная информация не приносит денег владельцам СМИ. Публику постепенно приучили к таким передачам как „Las fierbinți” и „Garcea” (намек на развлекательные шоу на PRO TV – пр. ред.) - здесь делаются деньги на рекламе. Вы больше не увидите передачи на „независимых телеканалах” о людях, которые работают, которые не стесняются говорить, что они дорожат своей страной. Наши заслуживающие внимания артисты больше не появляются на экранах таких каналов как PRO TV - дешевые передачи заняли их место. Мнения врачей об эпидемии уже не имеют значения - поливалентные „эксперты” заняли студии. Уважаемые владельцы СМИ - научитесь вести бизнес честно - говорите людям правду. Многие из вас потеряют бизнес, если не измените свой подход и не предоставите людям информацию. И даже „геополитическое финансирование” больше не будет устойчивым источником”.

На такой же волне общается с прессой и советник премьер-министра Виталие Драганча, который ранее заявлял еженедельнику Ziarul de Gardă, что „Правительству не нужна пресса для демонтажа подделок. Во-первых, мы с гражданами общаемся и без вас, потому что не всегда верим вам”, - сказал чиновник.

Параллельно с этими подходами, в условиях чрезвычайного положения, власти 1) ограничили возможность журналистов задавать вопросы „вживую”, а также 2) участвовать в онлайн пресс-конференциях, чтобы направлять монологи говорящих на темы, интересующие граждан и 3) продлили в три раза срок предоставления ответов на письменные запросы журналистов.

Институт европейских политик и реформ (ИЕПР) подробно рассмотрел институциональные рамки, созданные на основе существующего законодательства о чрезвычайном положении, учрежденного в ответ на пандемию COVID-19. В частности, анализ также относится к общественному диалогу, который „происходит неструктурировано, с противоречивой информацией со стороны нескольких участников одновременно”.

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Стурза раскритиковал послание нынешнего главы кабмина, отметив, что „никто не выиграл борьбу с прессой”, и ему „трудно поверить, что в этих условиях, у Кику будет долгая политическая жизнь. Самая большая ошибка думать, что вы „феноменальны”, что вы знаете все и только пресса, граждане и оппозиция мерзавцы, которые не понимают вас, и саботируют вас, такого распрекрасного”.

Ряд неправительственных организаций в области СМИ, в том числе Центр независимой журналистики с сожалением и беспокойством отмечают, что сообщения, опубликованные премьер-министром Ионом Кику оскорбляют статус журналиста и содержат формы выражения, которые подстрекают к ненависти к СМИ. Медийные организации неоднократно предупреждали, что выражение ненависти не имеет ничего общего со свободой слова, в том числе в социальных сетях.







Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко отметил, что „роль независимой прессы в любом обществе, которое является и хочет считаться демократическим, очень важна. В контексте заявлений политиков и нападок на прессу, посол Европейского Союза отметил, что благодаря независимой прессе были выявлены проблемы, с которыми столкнулись врачи, а именно отсутствие надлежащей защиты в борьбе с пандемией. „Весь этот кризис с самого начала показал, насколько важно иметь прозрачность и публичную информацию, потому что только так мы можем знать все, что важно решать”, - подчеркнул дипломат.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

14. Под мостом, с воспоминаниями о „цветочных мостах” 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью в размере 3,5 млн. евро из Румынии прибыли в Республику Молдова, но были встречены не на площади Великого Национального собрания, а под мостом на Хынчештском шоссе в районе Телецентр. Решение было раскритиковано оппозицией, которая заявила, что такая встреча неприемлема.

В лагере критиков оказался и лидер ДПМ Павел Филип, которому не понравилось такое решение правительства и „подход властей к помощи, предоставленной Румынией”. Тем не менее, генеральный секретарь ПНЕ Анатол Шалару напомнил Филипу его „нахождение у власти вместе с Игорем Додоном и ПСРМ”, что делает его „соучастником оскорбления в адрес Румынии, которая пожертвовала солидную помощь гражданам Республики Молдова”.

Премьер-министр внес свой вклад в создание этого впечатления об оскорблении, когда перепутал профессионализм молдавских врачей с их плохим оснащением. Ссылаясь на то, что „смертность в Молдове составляет 3%, на мировом уровне – 7%, а в Румынии - 5,7%”, он заключил, что „все, кто приходит к нам на помощь (учитывая миссию из 42 румынских врачей – прим. ред.), имеют возможность учиться у наших врачей, как лечить подобные заболевания”.

Другой чиновник из правительственной команды заявил в публичном пространстве, что „с приходом миссии врачей из Румынии врачи из Молдовы, как будто были дисквалифицированы”. Ранее президент Игорь Додон заявил после того, как ЕС предоставил Республике Молдова 87 млн. долларов, что „те, кто из ЕС” делают только заявления.







Встретив конвой помощи на Таможне Леушень, посол Румынии Даниел Ионицэ сказал: „Это важно для отношений между Румынией и Республикой Молдова. Гуманитарная помощь от Правительства Румынии для Молдовы, состоящая из 20 грузовиков с медикаментами и оборудованием, призвана помочь гражданам Республики Молдова преодолеть пандемию. Румыния была и всегда будет рядом с гражданами Республики Молдова независимо от европейского курса, которого мы хотим достичь. Для нас очень важно поддерживать молдавские власти”, - отметил посол Даниел Ионицэ.

В Кишиневе румынский конвой был встречен премьер-министром Ионом Кику, который выразил благодарность за оказанную помощь. Выразили радость и некоторые граждане, заявил посол Даниел Ионицэ, подчеркнув организационные упущения принимающей стороны.

Несмотря на предположения СМИ о том, что президент Игорь Додон держится подальше от данного мероприятия, тем не менее, он принял участие в церемонии передачи партии материалов Институту скорой медицинской помощи, и поблагодарил в короткой речи за „по-настоящему братский жест” Румынии. Глава государства поблагодарил своего румынского коллегу Клауса Йоханниса.

ВНЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ





15. Партия национального единства распространила заявление по случаю 9 мая и Дня Европы, в котором говорится, что год за годом, 9 мая празднуется День Европейского Союза, когда отмечается историческая декларация министра иностранных дел Франции Роберта Шумана. 9 мая 1950 года он предложил план экономического сотрудничества между Францией и Германией. Заявление легло в основу создания Европейского Союза - самого амбициозного проекта мира, хорошего управления и благосостояния в мире, символа свободы и высоких стандартов жизни.

В то же время эта дата напоминает о 8 мая 1945 года, когда в Европе закончилась самая кровавая война в истории человечества. Территория исторической Бессарабии была полностью вовлечена в эту мировую бойню, понесшей огромные человеческие потери, когда сотни тысяч людей погибли и были ранены в ходе военных операций, военных зверствах, бомбардировках и массового переселения людей.

Но поражение фашизма не принесло ожидаемой свободы и процветания, и еще почти 50 лет Центральная и Восточная Европа переживала ужасы советского тоталитарного режима.

ПНЕ пригласила граждан Республики Молдова отметить 9 мая в ходе совместного момента молчания, сострадания и терпимости. Это символический момент, когда мы можем подтвердить нашу приверженность демократии, правовому государству, индивидуальным свободам и процветанию, ценностям, которых Партия национального единства продвигает одновременно с борьбой за европейское и румынское будущее Республики Молдова, говорится в заявлении формирования.

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕГИОН

16. Представители ВОЗ в Молдове провели миссию по мониторингу в приднестровском регионе. Ранее Кишинев попросил Всемирную организацию здравоохранения направить техническую миссию в приднестровский регион, чтобы гарантировать доступ населения к качественным медицинским услугам в контексте пандемии COVID-19. Молдавские власти заявили, что Тирасполь принимает односторонние меры, которые могут нарушить право на здоровье жителей левобережья Днестра.

Администрация региона заявила в свою очередь, что мониторинг проводится по просьбе Тирасполя и отмечает о начале сотрудничества с Россией в борьбе с инфекцией. Бывший главный врач России и Роспотребнадзора, в настоящее время депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что „вопрос о помощи Приднестровью, в том числе материальной в борьбе с инфекцией коронавируса нового типа будет рассмотрен Министерством здравоохранения России. Там живут наши граждане”.

Вернувшись в Кишинев, представители ВОЗ проинформировали о результатах визита в регион и сформулировали рекомендации в соответствии с действиями на мировом уровне Организации объединенных наций по борьбе с COVID-19. По их словам, в ближайшее время ВОЗ представит конституционным властям Республики Молдова ряд рекомендаций по эпидемиологическому надзору, профилактике и контролю за инфекцией, раннему выявлению и клиническому управлению COVID-19 после визита в приднестровском регионе.

17. Миротворческий механизм в Зоне безопасности не работает Делегация Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии отмечает в распространенном пресс-релизе о проблемах функционирования миротворческого механизма в Зоне безопасности, а именно о незаконной установке „контрольных постов” и блокировании деятельности военных наблюдателей из Смешанных миротворческих сил.

Таким образом, после провала рабочего совещания сопредседателей комиссии с участием представителей Украины и миссии ОБСЕ в Молдове, запланированного на 7 мая, не состоялась и видеоконференция, запланированная на 8 мая.

Приднестровская сторона неприкрыто демонстрирует нежелание обсуждать и устранять проблемы, которых она создала в Зоне безопасности и решать их в строгом соответствии с параметрами, предусмотренными в рамочных документах миротворческой миссии на реке Днестр, отмечается в сообщении.

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Юрие Витион, IPN