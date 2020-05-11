11 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
По всей республики сегодня открываются рынки, но не в Кишиневе и Бельцах
11.05.2020

Сохранились некоторые ограничения. Единый командный центр по управлению кризисом приняло решение открыть рынки по всей республике, за исключением рынков в Кишиневе и Бельцах.

Решение о закрытии рынков было принято в марте месяце в связи с угрозой вируса нового типа COVID-19. По-прежнему остаются закрытыми торговые центры, салоны красоты и стоматологические кабинеты.

Власти считают, что целесообразнее, если экономические агенты возобновят свою деятельность по завершению срока Чрезвычайного положения – 15 мая 2020 года.

Отметим, что завершение режима ЧП вовсе не означает отмены санитарных ограничений, связанных с угрозой распространения эпидемии - граждане обязаны посещать места скопления людей только в масках и перчатках.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
95
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.