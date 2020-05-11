По всей республики сегодня открываются рынки, но не в Кишиневе и Бельцах

Сохранились некоторые ограничения. Единый командный центр по управлению кризисом приняло решение открыть рынки по всей республике, за исключением рынков в Кишиневе и Бельцах.

Решение о закрытии рынков было принято в марте месяце в связи с угрозой вируса нового типа COVID-19. По-прежнему остаются закрытыми торговые центры, салоны красоты и стоматологические кабинеты.

Власти считают, что целесообразнее, если экономические агенты возобновят свою деятельность по завершению срока Чрезвычайного положения – 15 мая 2020 года.

Отметим, что завершение режима ЧП вовсе не означает отмены санитарных ограничений, связанных с угрозой распространения эпидемии - граждане обязаны посещать места скопления людей только в масках и перчатках.

Автор: Михаил Генчу